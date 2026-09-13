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Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026

Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026

Este domingo, el colombiano Santiago Buitrago se quedó con el título de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026. ¡Histórica actuación del 'escarabajo'!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

La Vuelta a España 2026 culminó este domingo con el título de Enric Mas (Movistar Team), sin embargo, Colombia fue noticia por Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien ganó la clasificación de la montaña luego de aventurarse en varias fracciones y coronar puertos con duras rampas.

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El corredor nacido en Bogotá llegó a esta edición de la ronda ibérica con el objetivo de luchar por la general dada su condición de líder de escuadra, sin embargo, en la cuarta jornada sufrió más de la cuenta y cedió más de 20 minutos, cambiando de inmediato sus intenciones.

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Buitrago se propuso a buscar una victoria de etapa, sin embargo, poco a poco fue sumando puntos en los puertos y se puso como fuerte candidato en la clasificación de la montaña.

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Desde la novena jornada se puso la camiseta de lunares azules y nunca más se la quitó. El belga Wout van Aert fue su mayor rival, pese a no tratarse de un escalador puro. Hasta la penúltima fracción el corredor del Visma Lease a Bike puso en apuros al colombiano, pero no le alcanzó y su premio fue quedarse con la camiseta verde de los puntos.

Dicho esto, Buitrago ganó la clasificación de la montaña con 78 puntos, seguido de las 62 unidades de Van Aert.

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Así fue la evolución de Santiago Buitrago en la clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

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Etapa 1: N/A
Etapa 2: N/A

Etapa 3: N/A

Etapa 4: N/A

Etapa 5: N/A

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Etapa 6: 4° - 11 pts
Etapa 7: 6° - 11 pts
Etapa 8: 5° - 11 pts
Etapa 9: 1° - 29 pts
Etapa 10: 1° - 29 pts

Etapa 11: 1° - 31 pts

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Etapa 12: 1° - 52 pts

Etapa 13: 1° - 58 pts

Etapa 14: 1° - 69 pts
Etapa 15: 1° - 69 pts

Etapa 16: 1° - 69 pts

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Etapa 17: 1° - 69 pts

Etapa 18: 1° - 69 pts

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Etapa 19: 1° - 78 pts
Etapa 20: 1° - 78 pts

Etapa 21: 1° - 78 pts

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 21

  1. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) — 78 pts
  2. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) — 62 pts
  3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) — 36 pts
  4. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) — 30 pts
  5. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — 28 pts
  6. Enric Mas (Movistar Team) — 24 pts
  7. Pau Miquel (Bahrain - Victorious) — 23 pts
  8. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) — 21 pts
  9. Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech) — 19 pts
  10. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG) — 14 pts
    Jesús Herrada, Pello Bilbao, David de la Cruz, Steven Kruijsijk y Magnus Cort.
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