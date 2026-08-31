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Gol Caracol  / Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich; hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV

Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich; hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV

Luis Díaz y el Bayern Múnich comenzaron con su campaña en la Bundesliga desde el viernes pasado cuando goleó a Sttutgart por un 5-1 y ahora se vienen otros retos en el camino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

El extremo colombiano, Luis Díaz, volverá a tener rodaje con el Bayern Múnich para jugar sus próximos partidos programados para el miércoles 2 y el sábado 5 de septiembre. El oriundo de Barrancas, en la Guajira, disputará un partido importante cuando el conjunto bávaro debute en la Copa de Alemania (DFB-Pokal) a mitad de semana, posterior a ese partido por copa, el fin de semana retomará la acción en la segunda fecha de la Bundesliga.

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El equipo del atacante de la Selección Colombia viene con un impulso en emociones tras la grandísima victoria en la primera fecha. El viernes 28 de agosto, en el partido que abrió el telón en el fútbol de Alemania, el Bayern Múnich inició de manera extraordinaria tras golear 5-1 al Stuttgart en el imponente Allianz Arena. El exjugador de Junior disputó los 90 minutos y fue el encargado de sellar la goleada, aunque cabe mencionar que desperdició un mano a mano y falló un tiró englobado que hubiera mejorado su actuación en el encuentro.

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No fue hasta el tiempo de adición (90+2'), que Díaz recibió una pase de Ismael Saibari, que lo dejó con un gran espacio en la área rival para así anotar el quinto y ultimo gol de los de Vincent Kompany, y el primer gol oficial de la presente temporada.

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El calendario del máximo campeón de Alemania se intensificará después de los enfrentamientos por la DFB-Pokal y la Bundesliga. La velocidad y la gran gambeta del guajiro Luis Díaz serán de suma importancia para el Bayern Múnich de cara a lo que se viene por liga alemana, copa alemana y también por la UEFA Champions League.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

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Rival: VfL Osnabruck
Fecha: Miércoles 2 de septiembre
Hora: 1:45 PM (Hora Colombia)
Estadio: Stadion an der Bremer Brücke
Transmisión: Sin transmisión

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Rival: Schalke 04
Fecha: Sábado 7 de septiembre
Hora: 11:30 AM (Hora Colombia)
Estadio: Veltins-Arena
Trasmisión: ESPN y Disney +

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