Panorama oscuro para Neyser Villarreal con Cruzeiro; “jugador perjudicado”, comentan en Brasil

Neyser Villarreal no ha logrado explotar su potencial en el Cruzeiro, de Brasil, equipo que lo compró luego del exitoso Sudamericano y Mundial Sub-20 que tuvo con la Selección Colombia, y tras quedar libre de Millonarios, club que lo formó pero al que no le dejó dinero de su transferencia al fútbol internacional.

Y en medio de su adaptación en el balompié del exterior, y volviendo de una lesión que lo tuvo algunas semanas afuera, ya regresó a la titular, pero tuvo una noche para el olvido en la derrota 3-1 con Vasco da Gama, elenco que lucha por no defender.

Neyser Villarreal, con mal presente en Cruzeiro

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Tras la dura caída en el Brasileirao, el pasado sábado, en la prensa lo calificación con 5/10 en el medio 'Globo Esporte', y aunque mencionaron que no tuvo su mejor presentación, también aclararon que forma en la que está jugando el equipo de Belo Horizonte, no le conviene.



En el citado diario comentaron que Neyser Villarreal es "otro jugador perjudicado por el sistema sin creadores de juego. Apenas participaba en el juego, especialmente cuando se trataba de aprovechar su velocidad, su mejor cualidad", ya que viene estando como delantero centro.

Neyser Villarreal, futbolista colombiano en Brasil - Foto: Cruzeiro Oficial

De hecho, sobre otro de los jovenes talentosos del Cruzeiro, Lucho Rodríguez, comentaron casi lo mismo, y de paso nombrando de nuevo al colombiano. "No logró encontrarse en el campo, mostrándose descoordinado en la dupla con Neyser", sin encontrar balance en la zona ofensiva del cuadro de Minas Gerais.

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Villarreal ha disputado los últimos tres partidos del cuadro brasileño, dos de ellos entrando desde el banquillo de suplentes en el triunfo 2-1 sobre Flamengo, el empate 1-1 con Atlético Mineiro, por Copa de Brasil, y ahora siendo inicialista en la derrota 3-1 con Vasco da Gama.

El próximo partido de Neyser con Cruzeiro será este martes en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil, en una serie que va empatada 1-1. Por el Brasileirao recibirá el domingo a Athletico Paranaense.