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Gol Caracol  / ¿Qué pasó HOY con Lionel Messi?

¿Qué pasó HOY con Lionel Messi?

Lionel Messi fue noticia no solamente en Argentina, sino también en el mundo entero por un sentido mensaje que publicó en redes sociales y que causó impacto entre sus fans.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Lionel Messi; ex jugador de la Selección Argentina
Lionel Messi; ex jugador de la Selección Argentina
Fotografía de: AFP

El futbolista argentino Lionel Messi, de 39 años, anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina y explicó: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

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"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección", escribió Messi en su perfil de la red social Instagram, menos de dos meses después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

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El delantero del Inter Miami de la MLS explicó que "fue una decisión que dolió y duele en el alma" pero subrayó que entiende que "es el momento" "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", añadió el futbolista, campeón con la Albiceleste en el Mundial de Catar 2022 y bicampeón de América (2021 y 2024).

Lisandro Martínez Tagliafico y Lionel Messi
Lisandro Martínez, Tagliafico y Lionel Messi
AFP

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Messi, máximo goleador en la historia de la selección argentina, enfatizó que deja el combinado nacional "con la tranquilidad y el orgullo" de haberle regalado a la afición "momentos soñados". "Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", expresó, al tiempo que agradeció a los argentinos "por todo el cariño de estos 20 años".

"Gracias Dios por hacerme argentino", concluyó el astro, que reveló en su publicación que escribió este mensaje de despedida dos días después de la final mundialista y destacó que, tras la muerte de su padre a comienzos de este mes, terminó de convencerse de dejar el seleccionado. Messi disputó más de 200 partidos con la camiseta albiceleste, en los que marcó 125 goles y registró 68 asistencias.

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