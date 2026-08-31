Díaz, Kane y Olise, a superar récord que ellos mismos impusieron en Bayern Múnich; ¿lo superarán?

El Bayern Múnich ha vuelto a encender la chispa de una delantera potente conformada por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, que pareciera no tener un limite. Con el belga Vincent Kompany al mando, el equipo más veces campeón del fútbol alemán no solamente le gusta dominar partidos, sino que también le gusta escribir historia en las paginas del fútbol teuton. Tras firmar una temporada de ensueño en el 2025/2026, en la que el conjunto bávaro destrozó el récord histórico de la Bundesliga con 122 goles, superando asi su propio registro de los 101 goles que marcaron en la temporada 1971/72; es así, que el equipo ha iniciado con las mismas ganas de superar dicha cifra.

La reciente goleada por 5-1 ante el VfB Stuttgart en el partido inaugural de la Bundesliga demuestra la clara muestra de esta propuesta futbolística. A pesar de solamente haberse jugado un partido, la prensa y la afición ya especulan con la posibilidad de que superen su propio récord de los 122 goles. El técnico belga declaró ante los medios que el promedio le es irrelevante y que lo realmente importante es sumar de a tres puntos. Sin embargo, Kompany reconoció que la búsqueda de sus jugadores por el arco contrario está implementado en el ADN de sus dirigidos.

Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Las ganas de seguir cosechando nuevos títulos se vio claramente hasta el pitazo final contra el Stuttgart. Vincent Kompany declaró lo siguiente refiriendose a sus jugadores: "Nunca es perfecto, y hoy tampoco lo fue, pero fue impresionante, sobre todo la reacción tras encajar el gol y luego marcar el tercero, para después seguir presionando hasta los últimos minutos. Michael Olise estaba en el suelo en el minuto 91, y Tom Bischof recuperó el balón y rápidamente reanudó el ataque". Es claro que esta mentalidad ganadora ha ayudado al Bayern a acumular siete goles en sus primeros dos partidos oficiales de la temporada, esto incluyendo la victoria 2-1 ante el Borussia Dortmund en la supercopa alemana.

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El dato más loco y aterrador para los oponentes del Bayern en la Bundesliga es que dentro de todos esos goles anotados, aún no se registran anotaciones de su máxima figura y goleador, Harry Kane. Cabe resaltar que el actual capitán de los tres leones se ha consolidado como el goleador del equipo en las ultimas tres temporadas, lo que todavía lo mantiene como una amaneza latente para sus rivales. En el momento en el que el ingles recupere el olfato de gol, las chances de que el Bayern supere esos 122 goles son altas.

