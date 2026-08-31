Alfredo Arias no es más el técnico de Junior de Barranquilla; el bicampeonato no lo salvó

Junior de Barranquilla viene de ser bicampeón del fútbol colombiano, pero ni eso salvó a Alfredo Arias de ser despedido tras los malos resultados en este segundo semestre del 2026, en el que quedó eliminado de la Copa BetPlay a manos del Barranquilla FC, y en la Liga BetPlay no ha podido ganar, luego de cinco partidos, que lo tienen en el puesto 17 de la tabla de posiciones del campeonato.

Por eso, este lunes el club 'tiburón' hizo oficial la salida del estratega uruguayo, quien les viene de dar dos títulos consecutivos en el balompié de nuestro país, pero que no lo respaldaron tras el mal presente que viven.

En el actual semestre el Junior empató 2-2 y 3-3 en la serie de Copa BetPlay contra Barranquilla FC, pero perdió 5-3 en penales. En cuanto a la Liga BetPlay 2026-II perdió 2-1 con Tolima, 0-1 con Millonarios, 4-2 con Junior e igualó 1-1 con Once Caldas y 1-1 con Santa Fe.

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Acá el comunicado de salida de Alfredo Arias del Junior:

Junior FC informa oficialmente que el profesor Alfredo Arias no continuará como director técnico del equipo profesional.

La decisión pone punto final a una etapa en la que el profesor Arias, junto a su cuerpo técnico, asumió con profesionalismo, compromiso y convicción el desafío de dirigir el club.

Alfredo Arias, técnico campeón con Junior de Barranquilla - Foto: Colprensa

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Durante su gestión, Junior FC alcanzó importantes objetivos deportivos y vivió momentos que quedarán en la memoria de nuestra institución y de toda la familia rojiblanca. Su trabajo, liderazgo y experiencia fueron determinantes para afrontar cada competencia y cada reto con la responsabilidad que exige vestir y defender esta camiseta.

El club quiere expresar públicamente su profundo agradecimiento a Alfredo Arias por todo lo entregado durante su paso por Junior FC.

En Junior FC entendemos que el fútbol está marcado por ciclos y decisiones que hacen parte de la dinámica propia de una institución. Hoy finaliza uno de ellos, pero permanece el reconocimiento a una persona que hizo parte importante del camino recorrido y de los logros alcanzados.

Gracias, profesor Arias, por defender nuestros colores, por cada entrenamiento, cada partido, cada desafío y por haber sido parte de la historia reciente de Junior FC.

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La institución extiende también su agradecimiento a los integrantes de su cuerpo técnico por el trabajo realizado y les desea los mayores éxitos en los nuevos retos que emprendan en sus respectivas carreras.

Así fue el paso de Alfredo Arias por Junior:

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El paso del entrenador uruguayo estuvo marcado por momentos de máxima gloria local y un evidente contraste en sus últimos meses. Su etapa al frente del equipo barranquillero dejó una huella inolvidable gracias a la obtención de los títulos de Liga en los torneos 2025-Finalización y 2026-Apertura, consolidando un bicampeonato histórico que celebró a rabiar la hinchada tiburona.

Durante su primer torneo (2025-F), Arias registró números sobresalientes: 15 victorias, 7 empates y 6 derrotas en 28 partidos de Liga. Manteniendo la regularidad, en el 2026-A cosechó 13 triunfos en 25 compromisos para dar la vuelta olímpica por segunda vez consecutiva.

Sin embargo, la efectividad cayó notablemente en el torneo 2026-Finalización, donde el equipo no logró ganar en sus primeros 5 juegos de liga (2 empates y 3 derrotas), además de quedar en fase de grupos en la competición internacional.

En el balance general de su ciclo, Alfredo Arias dirigió un total de 74 partidos oficiales con el tiburón, firmando un saldo de 31 victorias, 20 empates y 23 derrotas. Esto se traduce en un rendimiento global del 50.9% (113 puntos obtenidos de 222 posibles). Más allá del desgaste final, su legado en Barranquilla queda grabado con letras de oro gracias a los dos trofeos de liga que sumó a la vitrina del club.