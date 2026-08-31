Anuncio de última hora de Lionel Messi; confirmó su retiro de la selección Argentina

Lionel Messi no va más con la selección Argentina tras 20 años defendiendo la camiseta de la albiceleste, con la que consiguió el Mundial de Qatar 2022, y la Copa América 2022 y 2024, dejando una huela imborrable en el combinado de su país.

Este lunes 31 de agosto, el astro comunicó su decisión a través de sus redes sociales, con un texto extenso que fue escrito por él mismo, y que según detalló lo hizo días después de caer en la final de la Copa del Mundo 2026, a manos de España.

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina

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Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…



Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Lionel Messi Argentina Mundial 2026 - Foto: AFP

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Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

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¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.