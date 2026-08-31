Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Anuncio de última hora de Lionel Messi; confirmó su retiro de la selección Argentina

Anuncio de última hora de Lionel Messi; confirmó su retiro de la selección Argentina

Este lunes el astro del Inter Miami, Lionel Messi, hizo oficial que no estará más con la selección Argentina, tras perder la final del Mundial 2026. Lo hizo con un emotivo relato.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 31 de ago, 2026
Comparta en:
lagrimas de Messi tras perder la final del Mundial 2026
lagrimas de Messi tras perder la final del Mundial 2026
AFP

Lionel Messi no va más con la selección Argentina tras 20 años defendiendo la camiseta de la albiceleste, con la que consiguió el Mundial de Qatar 2022, y la Copa América 2022 y 2024, dejando una huela imborrable en el combinado de su país.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Este lunes 31 de agosto, el astro comunicó su decisión a través de sus redes sociales, con un texto extenso que fue escrito por él mismo, y que según detalló lo hizo días después de caer en la final de la Copa del Mundo 2026, a manos de España.

Últimas noticias

Jugadores del Liverpool FC formados, previo al inicio de un partido.
Gol Caracol

¿Liverpool por fin encontró el reemplazo de Luis Díaz?; le quitaron un extremo al PSG

PSG es bicampeón de la Champions League.
Gol Caracol

Lo último sobre el futuro del Ousmane Dembélé; PSG se pone las pilas con su actual Balón de Oro

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina

Publicidad

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Lionel Messi Argentina Mundial 2026
Lionel Messi Argentina Mundial 2026 - Foto:
AFP

Publicidad

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

Publicidad

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

Publicidad

Relacionados

Lionel Messi

Selección Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad