Lluvia de mensajes para Messi tras anunciar su retiro de Argentina: "El más grande de la historia

Ángel Di María, Leandro Paredes y otras figuras de la Selección Argentina saludaron este lunes a Lionel Messi tras su anuncio de que se retira de la 'albiceleste', al tiempo que le agradecieron por su gran desempeño y esfuerzo durante los más de 20 años en los que vistió la camiseta celeste y blanca. "Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo", escribió en su perfil de Instagram Di María, compañero de Messi en el seleccionado durante casi 20 años.

El actual futbolista de Rosario Central destacó además la decisión de la 'Pulga' de haber optado por vestir la camiseta celeste y blanca, cuando podría haber elegido jugar para España: "Por haber elegido ser argentino cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa. Gracias capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia".

Leandro Paredes, que al igual que Di María integró junto a Messi el plantel campeón mundial en Catar 2022, también saludó al delantero del Inter Miami: "Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".

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Otro de los que apeló a las redes sociales para expresarse sobre el retiro de Messi del seleccionado fue el mediocampista Rodrigo de Paul, compañero suyo tanto en la Albiceleste como en el club estadounidense: "Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste. Sos eterno".



"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección", añadió De Paul, destacando el papel de Messi tanto dentro como fuera del campo.

Lionel Messi y sus mensajes de apoyo luego de dejar la Selección Argentina Fotografía de: AFP

Messi fue saludado además por otros compañeros del seleccionado, como Nicolás Tagliafico, así como por clubes del fútbol argentino, como River Plate, que publicó una imagen de un aficionado levantando la camiseta número 10 celeste y blanca del ídolo en un partido del club en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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El futbolista de 39 años anunció este lunes su retiro de la Albiceleste y explicó: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección", escribió Messi en su perfil de la red social Instagram, menos de dos meses después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El delantero disputó más de 200 partidos con la camiseta albiceleste, en los que marcó 125 goles y registró 68 asistencias.