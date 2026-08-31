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Gol Caracol  / ¡Lo último en Arabia Saudita! Karim Benzema y su futuro en el fútbol tras el Al-Hilal

¡Lo último en Arabia Saudita! Karim Benzema y su futuro en el fútbol tras el Al-Hilal

Luego de dejar el Real Madrid para unirse a la liga saudí con el Al-Ittihad, inicialmente, y recientemente con Al Hilal, el delantero francés Karim Benzema es agente libre.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Karim Benzema con el Al Ittihad.
Karim Benzema con el Al Ittihad.

El Al-Hilal y el jugador francés Karim Benzema acordaron de mutuo acuerdo este lunes poner fin a su relación contractual, según informó el club a través de un comunicado. Benzema llegó a Riad en febrero de este año, procedente del Al Ittihad, en el que jugó tres temporadas (2023-2026) tras su etapa en el Real Madrid (2009-2023).

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"Un capítulo que llega a su fin. Agradecido al Al Hilal, a mis compañeros de equipo, al personal, a los aficionados y a todos en el club por el tiempo que compartimos juntos. Deseando a Al Hilal lo mejor para el futuro", escribió Benzema en su mensaje de despedida a través del perfil de la red social 'X'.

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La pasada campaña, Benzema marcó nueve goles en cuatro partidos. Su primer 'hat-trick' en la Liga Saudí lo logró el 5 de febrero paado ante el Al-Okhdood (6-0). A pesar de que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027, el jugador francés y el club llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato, por lo que ahora el delantero es agente libre.

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A pesar de que el francés contara con buenos registros ofensivos, el atacante francés de 38 años no terminó de acoplarse al esquema del director técnico Simone Inzaghi, perdiendo protagonismo en las últimas semanas ante los nuevos fichajes estelares del Al-Hilal como lo es el caso del inglés Ollie Watkins y el brasileño Gabriel Martinelli.

Karim Benzema
Karim Benzema, capitán del Al Ittihad Foto:
AFP

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Ahora, con la carta de libertad en sus manos, el ganador del Balón de Oro en el 2022, analiza detenidamente sus próximos pasos. Según señalan algunso reportes de la prensa internacional descartan por completo un regreso al fútbol europeo, apuntando a que su destino para culminar su carera estaría entre una propuesta en la MLS de Estados Unidos, firmar con otra entidad de la Saudi Pro League o anunciar su retirada definitiva del fútbol profesional.

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