Cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026; dónde ver EN VIVO por TV en Colombia

El tema recurrente en la agenda diaria en nuestro país tiene un apartado importante en toda la información sobre el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y con la Selección Colombia. Pues bien, en ese orden de ideas cada vez falta menos para el toque inicial, el primer partido y la siempre esperada ceremonia de inauguración del 11 de junio.

El escenario del mencionado espectáculo, cuya hora de inicio se tiene prevista para las 12:30 del día, será el imponente estadio Azteca, con capacidad para más de 87 mil espectadores y que fue remodelado con un gran presupuesto destinado por el gobierno mexicano.

Según lo que se ha conocido, el show musical estará a la orden del día y contará con la presencia colombiana de una estrella de talla internacional como J Balvin, quien compartirá escenario con otras figuras de la categoría de Los Ángeles Azules, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

Se tiene previsto que todo el acto dure aproximadamente 40 minutos, para después dar paso al partido entre las selecciones de México y su similar de Sudáfrica, programado para las 2 de la tarde. Cabe indicar que ese mismo día, a las 9 de la noche, se medirán Corea del Sur y República Checa.



Hay que indicar que tanto la inauguración, como el duelo entre mexicanos y sudafricanos se podrá ver EN VIVO el jueves 11 de junio, en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu, plataforma de Caracol Televisión, con todo el equipo periodístico de enviados especiales que lidera Javier Hernández Bonnet.

Estadio Azteca, en Ciudad de México. CARL DE SOUZA/AFP

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El Mundial 2026, como motor de crecimiento turístico

La Copa Mundial de la FIFA 2026 (del 11 de junio al 19 de julio próximos) será un motor clave del crecimiento turístico en Norteamérica, con una previsión de impacto directo en el PIB del sector de Viajes y Turismo del 6,4 % en Canadá, del 2,4 % en México y del 2,1 % en Estados Unidos.

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Las cifras son del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés).

Este organismo, que representa a las principales empresas del sector privado a nivel global y tiene su sede internacional en Madrid, señala, en un comunicado, que el Mundial es una oportunidad estratégica para fortalecer el crecimiento turístico a largo plazo en la región mediante una mejor conectividad, experiencias más integradas para los visitantes y una mayor cooperación transfronteriza.