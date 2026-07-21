¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16?

El belga Remco Evenepoel fue este martes el ganador de la 16ª etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 26,1 kilómetros entre Evian y Thonon-les-Bains, consiguiendo un mejor tiempo que el líder Tadej Pogacar y que Mattias Skjelmose.

Evenepoel, rey indiscutible de las cronos y segundo de la clasificación general, acabó su recorrido con 28 segundos de ventaja sobre el esloveno Pogacar, el maillot amarillo destacado, y con 1:04 sobre el danés Skjelmose, mientras que el francés Paul Seixas fue cuarto (a 1:16), cinco segundos por delante del mexicano Isaac Del Toro (a 1:21).

El alemán Florian Lipowitz, tercero en el Tour del año pasado y que empezó el día como quinto de la general, abandonó esta edición por un violenta caída durante su parte final de esta contrarreloj.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 10 del Tour de Francia 2026 Getty Images

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 56h 14' 18''

2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 32''

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 51''

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 7' 11''

5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 9' 22''

6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 10' 14''

7. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 12' 50''

8. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 12' 58''

9. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 22' 50''

10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) - a 24' 18''

11. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 25' 02''

12. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 25' 45''

13. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 27' 28''

14. Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) - a 29' 14''

15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 45' 03''

16. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 51' 19''

17. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 51' 29''

18. Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) - a 53' 04''

19. Sean Quinn (EF Education - EasyPost) - a 1h 06' 47''

20. Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team) - a 1h 07' 39''

