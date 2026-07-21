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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16?

Teniendo en cuenta que la tercera semana empezó con una contrarreloj individual, modalidad que no se le da bien a Egan Bernal, perdió un poco más de tiempo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026
AFP

El belga Remco Evenepoel fue este martes el ganador de la 16ª etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 26,1 kilómetros entre Evian y Thonon-les-Bains, consiguiendo un mejor tiempo que el líder Tadej Pogacar y que Mattias Skjelmose.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026
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Reviva la victoria de Tadej Pogacar, en la etapa 14 del Tour de Francia 2026

Evenepoel, rey indiscutible de las cronos y segundo de la clasificación general, acabó su recorrido con 28 segundos de ventaja sobre el esloveno Pogacar, el maillot amarillo destacado, y con 1:04 sobre el danés Skjelmose, mientras que el francés Paul Seixas fue cuarto (a 1:16), cinco segundos por delante del mexicano Isaac Del Toro (a 1:21).

El alemán Florian Lipowitz, tercero en el Tour del año pasado y que empezó el día como quinto de la general, abandonó esta edición por un violenta caída durante su parte final de esta contrarreloj.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 10 del Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 10 del Tour de Francia 2026
Getty Images

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 56h 14' 18''
2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 32''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 51''
4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 7' 11''
5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 9' 22''
6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 10' 14''
7. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 12' 50''
8. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 12' 58''
9. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 22' 50''
10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) - a 24' 18''
11. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 25' 02''
12. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 25' 45''
13. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 27' 28''
14. Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) - a 29' 14''
15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 45' 03''
16. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 51' 19''
17. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 51' 29''
18. Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) - a 53' 04''
19. Sean Quinn (EF Education - EasyPost) - a 1h 06' 47''
20. Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team) - a 1h 07' 39''

Remco Evenepoel, ciclista belga del Red Bull BORA Hansgrohe, ganó la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026
Ciclismo

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16; Evenepoel volvió a ganar

Remco Evenepoel, ciclista belga, ganó la etapa 16 del Tour de Francia 2026
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Reviva la victoria de Remco Evenepoel en la etapa 16, contrarreloj, del Tour de Francia 2026

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en medio del Tour de Francia 2026
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Etapa 15 del Tour de Francia 2026, EN VIVO; siga la jornada entre Champagnole y Plateau de Solaison

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