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Gol Caracol  / Ciclismo  / Brandon McNulty, compañero de Pogacar, fue atropellado por un carro en el Tour de Francia

Brandon McNulty, compañero de Pogacar, fue atropellado por un carro en el Tour de Francia

Un insólito suceso se presentó en el marco de la etapa 16, que fue con una contrarreloj individual y marcó el inicio de la última semana, con Brandon McNulty.

Por: EFE
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Brandon McNulty y Tadej Pogacar, compañeros del UAE Team Emirates XRG, en el Tour de Francia 2026
Brandon McNulty y Tadej Pogacar, compañeros del UAE Team Emirates XRG, en el Tour de Francia 2026
AFP

El ciclista estadounidense, Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG), tuvo un accidente con un coche fuera de carrera cuando se disponía a reconocer el recorrido de 26 km de la contrarreloj que une Évian-les-Bains y Thonon-les Bains, percance que no impidió al compañero de Tadej Pogacar tomar la salida.

El accidente se produjo al no poder esquivar el frenazo de un coche que llevaba delante, un susto que no tuvo consecuencias en forma de lesión, según comentó el director de su equipo, Mauro Gianetti

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Mientras reconocía el recorrido, el estadounidense de 28 años cayó al suelo tras chocar con la parte trasera del vehículo.

"Simplemente iba en bicicleta con un coche detrás, un coche normal, que no sabemos a quién pertenecía. Cuando lo adelantó, el coche simplemente se detuvo. Brandon no pudo evitarlo y chocó contra él”, explicó Gianetti.

El accidente ocurrió en una carretera abierta al público, cuando el compañero de equipo de Tadej Pogacar regresaba al inicio de la etapa.

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En principio, Gianetti dudó sobre si su corredor podría participar en la contrarreloj.

"Espero que sí, estoy esperando la confirmación del médico" dijo Gianetti, quien confirmó poco después que las lesiones de McNulty "no eran graves" a primera vista. El excampeón de Estado Unidos tomó la salida sin problema.

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