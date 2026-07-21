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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16; Evenepoel volvió a ganar

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16; Evenepoel volvió a ganar

Después de haberse impuesto en la pasada jornada, de alta montaña, ahora el belga del Red Bull BORA hansgrohe ganó la contrarreloj del Tour de Francia 2026.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Remco Evenepoel, ciclista belga del Red Bull BORA Hansgrohe, ganó la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026
Remco Evenepoel, ciclista belga del Red Bull BORA Hansgrohe, ganó la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026
AFP

El belga Remco Evenepoel voló en la crono de Thonon y sumó su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, al imponerse al esloveno Tadej Pogacar, que mantiene el maillot amarillo.

El campeón del mundo y olímpico de la disciplina distanció en 28 segundos al líder de la general, en buena posición para conquistar su quinto Tour de Francia, y ganó su tercera contrarreloj en la carrera francesa.

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Lo hizo dos días después de haber ganado en el Plateau de Solaison su primera etapa en línea y después de la segunda jornada de descanso.

Evenepoel afianzó así su segunda posición en la general, ahora a 4' 32'' de Pogacar, a falta de cinco etapas para el final, tres de ellas duras jornadas de montaña en los Alpes.

El mexicano, Isaac del Toro, mantuvo el tercer puesto, a 6' 51'' del líder, pero el francés Paul Seixas le recortó cinco segundos y ahora se encuentra a 20 del podio y del jersey blanco de mejor joven por el que ambos compiten.

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El alemán, Florian Lipowitz, tercero de la pasada edición, sufrió una dura caída y tuvo que abandonar cuando era quinto de la general, lo que permitió al español Juan Ayuso avanzar un puesto pese a que el ciclista del Lidl Trek hizo una mala contrarreloj, perdió 2' 22'' con el ganador y está a 9' 22'' del líder y a 2' 31'' del podio, el objetivo que se había marcado.

Remco Evenepoel, ciclista belga, ganó la etapa 16 del Tour de Francia 2026
Remco Evenepoel, ciclista belga, ganó la etapa 16 del Tour de Francia 2026
AFP

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 56h 14' 18''
2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 32''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 51''
4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 7' 11''
5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 9' 22''
6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 10' 14''
7. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 12' 50''
8. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 12' 58''
9. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 22' 50''
10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) - a 24' 18''

Remco Evenepoel, ciclista belga, ganó la etapa 16 del Tour de Francia 2026
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