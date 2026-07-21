Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16; Evenepoel volvió a ganar

El belga Remco Evenepoel voló en la crono de Thonon y sumó su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, al imponerse al esloveno Tadej Pogacar, que mantiene el maillot amarillo.
El campeón del mundo y olímpico de la disciplina distanció en 28 segundos al líder de la general, en buena posición para conquistar su quinto Tour de Francia, y ganó su tercera contrarreloj en la carrera francesa.
Lo hizo dos días después de haber ganado en el Plateau de Solaison su primera etapa en línea y después de la segunda jornada de descanso.
Evenepoel afianzó así su segunda posición en la general, ahora a 4' 32'' de Pogacar, a falta de cinco etapas para el final, tres de ellas duras jornadas de montaña en los Alpes.
El mexicano, Isaac del Toro, mantuvo el tercer puesto, a 6' 51'' del líder, pero el francés Paul Seixas le recortó cinco segundos y ahora se encuentra a 20 del podio y del jersey blanco de mejor joven por el que ambos compiten.
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El alemán, Florian Lipowitz, tercero de la pasada edición, sufrió una dura caída y tuvo que abandonar cuando era quinto de la general, lo que permitió al español Juan Ayuso avanzar un puesto pese a que el ciclista del Lidl Trek hizo una mala contrarreloj, perdió 2' 22'' con el ganador y está a 9' 22'' del líder y a 2' 31'' del podio, el objetivo que se había marcado.
Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 16
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 56h 14' 18''
2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 32''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 51''
4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 7' 11''
5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 9' 22''
6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 10' 14''
7. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 12' 50''
8. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 12' 58''
9. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 22' 50''
10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) - a 24' 18''
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