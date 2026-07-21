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Gol Caracol  / Escándalo de Michael Olise en Alemania más allá de las canchas; demanda y reclamación en curso

Escándalo de Michael Olise en Alemania más allá de las canchas; demanda y reclamación en curso

Luego de la actuación de Michael Olise con la Selección de Francia en el Mundial 2026, el jugador se encuentra atravesando por un momento familiar bastante critico.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Michael Olise; jugador de la Selección de Francia
Michael Olise; jugador de la Selección de Francia
Fotografías de: AFP

Tras la culminación del Mundial 2026, una de las figuras más importantes de la Selección de Francia atraviesa un momento complicado fuera de las canchas. Se trata del extremo derecho, Michael Olise, quien además de hacer parte del seleccionado de 'Les Bleus', juega en el Bayern de Múnich, club donde comparte vestuario con el colombiano, Luis Díaz.

Al futbolista se le vincula sentimentalmente con la alemana de 34 años, Fatima Zaunbrecher. La mujer señaló públicamente que concibieron una hija que actualmente tiene 20 meses de edad (un año y ocho meses), llamada Aaliyah Noor. Según las declaraciones de Zaunbrecher, ambos se conocieron en 2022 a través de Instagram, red social donde iniciaron una relación a distancia que se extendió por aproximadamente dos años.

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La relación llegó a su fin momentos antes de que la mujer se enterara de que estaba embarazada. A partir de ahí, Fatima señaló que perdió todo contacto directo con el jugador. Mientras tanto, se confirmó que Michael Olise se sometió a las respectivas pruebas de ADN, las cuales dieron un resultado positivo, por lo que el futbolista reconoció legalmente su paternidad. No obstante, el delantero aún no conoce a su hija en persona y toda comunicación entre ambas partes se gestiona exclusivamente por medio de sus abogados.

De igual manera, Fatima declaró al medio alemán 'BILD' que se encuentra haciendo todo lo posible para que su hija, Aaliyah Noor, pueda conocer a su padre. A la par, confirmó que se adelantan las gestiones legales correspondientes para asegurar los pagos de la manutención de la menor, pues, según afirmó la mujer, los representante del padre de su hija ofrecieron "una cantidad ridícula" y declaró: "Me destroza ver la crueldad con la que alguien puede tratar a su propia hija".

Michael Olise
Michael Olise; jugador de la Selección de Francia
Fotografías: AFP

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Del mismo modo, el informe señala que Olise se mantiene como una persona reservada en lo que respecta a los asuntos de su vida privada. Prueba de ello es que usa sus redes sociales unicamente para publicaciones de fotografías relacionadas con su carrera futbolística. Tiempo después de que los informes se hicieran públicos, Olise bloqueó los comentarios de su cuenta de Instagram. Hasta la fecha, Olise no se ha pronunciado sobre el caso.

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