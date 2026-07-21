Así avanza el mercado de fichajes de colombianos en el exterior; Jhon Durán y David Ospina al frente

Ya con el Mundial 2026 finalizado y con la Selección de España como campeón, tras vencer 1-0 a Argentina en el duelo por el título; los ojos de los aficionados y de los medios están puestos en el mercado de fichajes, que ya ha dejado un buen número de noticias para varios jugadores colombianos a nivel internacional.

Solamente el lunes que pasó se confirmaron dos transferencias relevantes con la llegada del mundialista David Ospina al Atlante, de México; y del delantero Jhon Durán al Benfica, de Portugal, después de un corto paso por Zenit, de Rusia. De otra parte, hace horas, el Liverpool anunció el arribo a su academia para la temporada 2027/2028 del joven talento Samuel Martínez, quien fue figura de la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano de la categoría.

Jhon Durán, delantero colombiano, se convirtió en nuevo jugador de Benfica Twitter de Benfica

En el fútbol argentino, para destacar la llegada de Álvaro Montero y de Sebastián Villa al Boca Juniors, procedentes de Vélez Sarsfield e Independiente Rivadavia, respectivamente, y la vuelta de Rafael Santos Borré a River Plate, luego de su paso por Internacional de Brasil.

David Ospina, nuevo arquero del Atlante de México. Foto tomada del X de @Atlante

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Acá el listado de 30 de las trasferencias más importantes de colombianos en el exterior, hasta la fecha, para el segundo semestre de 2026:

1. David Ospina, de Nacional al Atlante de México

2. Jhon Jader Durán, de Zenit al Benfica de Portugal

3. Camilo Durán, de Qarabag de Azerbayián al Centic de Escocia

4. Kevin Medina, de Qarabag de Azerbayián al Johor Tigers de Malasia

5. Samuel Martínez, de Nacional a Academia de Liverpool de Inglaterra

6. Yeimar Mosquera del Aston Villa de Inglaterra a Vitória Guimaraes de Portugal

7. Joel Romero, del América al Torreense de Portugal

8. Alexéi Rojas, de Arsenal de Inglaterra a Penafiel de Portugal

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9. Rafael Santos Borré, de Internacional de Brasil a River Plate de Argentina

10. Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia a Boca Juniors de Argentina

11. Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield a Boca Juniors de Argentina

12. Harlen 'Chipi-Chipi' Castillo, de Nacional a Gimnasia y Esgrima de Argentina

13. Johan Romaña, de San Lorenzo de Argentina a León de México

14. Felipe Aguilar, del Cali a Central Córdoba de Argentina

15. Nelson Palacio, de Real Salt Lake al Toronto FC

16. Efmamjjasond González, nuevo jugador del Nantong Zhiyun Football Club.

17. Iván Arboleda, de Águilas Doradas al Sarmiento de Junín de Argentina

18. Gustavo Charrupí, del Bucaramanga al Everton de Chile

19. Jersson González, de Tolima al FC Oremburg de Rusia

20. Brayan 'Coco' Perea pasó al Công An Hà Nội FC, de Vietnam

21. Diego Hernández de Águilas Doradas al Al-Shorta SC, de Iraq

22. Robert Mejía, de Once Caldas al FC Oremburg de Rusia

23. José Adolfo 'Trencito' Valencia al Firpo, de El Salvador

24. Edwin 'Shirra', Mosquera de Santa Fe a Universidad Central de Venezuela

25. Alejandro Villarreal, de Aldosivi a Caracas FC de Venezuela

26. Juan David Cuesta, de Once Caldas a Sporting Cristal de Perú

27. Felipe Acosta, estuvo en Real Cartagena y se fue a Manucci, de Perú

28. Dairon Asprilla, de Nacional al Bolívar, de Bolivia

29. Anelka Valencia, de Boyacá Chicó a Unión Española de Chile

30. Stivar Mena llegó al Técnico Universitario de Ecuador

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