¿Cuánto vale la camiseta de la Selección Haití, de marca colombiana, para el Mundial 2026?

La Selección Haití fue una de las que más ruido hizo con su clasificación al Mundial 2026 debido a las difíciles circunstancias en las que debió afrontar las Eliminatorias de Concacaf y por el singular patrocinio de su indumentaria.

Los antillanos, que irán a su segunda Copa del Mundo tras su participación en la de Alemania 1974, no pudieron concentrarse ni presentarse como locales en su propio país debido a la crisis social y de seguridad que hay en ese territorio.

Además, les correspondió el ‘grupo de la muerte’ junto a favoritos como Honduras y Costa Rica, además de Nicaragua, cuadrangular en el que fueron primeros luego de conseguir 3 victorias, 2 empates y una derrota.

Sin embargo, lo más llamativo es que su ropa de competencia no es confeccionada por las grandes multinacionales que acaparan a casi todas las selecciones del planeta, sino por una empresa colombiana con sede en Bogotá, denominada Saeta.



Es por ello que la presencia del conjunto haitiano en cita orbital ha retumbado en territorio ‘cafetero’, donde se ha disparado la venta de camisetas de esta escuadra, según reportó la misma firma.



¿Cuánto vale la camiseta de la Selección Haití en Colombia?

La particular prenda oficial se puede adquirir en suelo colombiano gracias a que hay amplia distribución de dicha mercancía en el país por el origen de su fabricante.

De acuerdo con información de la página web de la marca, en la que se comercializan todos sus productos, la camiseta actual vale 405.900 pesos colombianos, mientras que el modelo anterior, el de 2023, estaba en $ 202,950, aunque ya se agotó.

Foto: Saeta.

Lo cierto es que la fabricación de la indumentaria se incrementó tras la alta demanda de haitianos en Estados Unidos y de hinchas colombianos que simpatizan con el elenco insular.

Ahora, resta esperar en qué cuadrangular y contra qué rivales aparecerá dicho uniforme, algo que se sabrá el viernes 5 de diciembre de 2025 en el sorteo de grupos, evento que se efectuará en Washington (Estados Unidos) y para el cual Haití hace parte del bombo 4 por su puesto 84 en el ‘ranking’ FIFA.