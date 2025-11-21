Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuánto vale la camiseta de la Selección Haití, de marca colombiana, para el Mundial 2026?

¿Cuánto vale la camiseta de la Selección Haití, de marca colombiana, para el Mundial 2026?

La indumentaria del equipo caribeño utilizará en la Copa del Mundo de se puede comprar en Colombia gracias a que la firma que la elabora es de Bogotá.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Selección de Haití: cuánto vale la camiseta que utilizará en el Mundial 2026.jpg
La camiseta de la Selección Haití se puede comprar en Colombia.
Foto: FHF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad