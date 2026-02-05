¿Cuántos años cumple Neymar hoy y que opciones tiene de jugar el Mundial 2026 con Brasil?

Este jueves 5 de febrero es un día especial para Neymar, sus familiares y también para sus miles de fans. Todo porque llegó a los 34 años, justo en un momento de incertidumbre por la operación de rodilla que se realizó en el mes de diciembre de 2025 y de la se viene recuperando en Santos, su club en el fútbol brasileño.

Según reportes de prensa, el astro brasileño se presentó de nuevo a los trabajos de campo con su equipo hace una semana aproximadamente y se compartieron algunas fotos dándole algunos toques al balón. La idea tanto del famoso futbolista, como del cuerpo médico que lo viene tratando, es la de ir con pasos lentos, pero seguros.

Y es que para Neymar la prioridad es estar apto para poder participar con la Selección de Brasil en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Para cumplir con ese objetivo, el nacido en Sao Paulo debe lograr una puesta a punto, un alto nivel y marcar la diferencia, para convencer al entrenador Carlo Ancelotti.

Recientemente, el timonel de la auriverde dejó una afirmación que muchos tomaron como un mensaje a 'Ney'. "La lista final no está cerrada, estamos cerca. Algunas posiciones no están decididas al 100%", dijo Ancelotti.



El italiano quiere tener a todos sus jugadores al máximo nivel para la máxima cita orbital, en la que los brasileños siempre llaman la atención, aún más cuando los últimos resultados a nivel internacional no han sido los mejores, pese a la gran cantidad de figuras que tiene en los principales clubes del mundo.

Ancelotti aseguró que el exdelantero del Barcelona podría ser llamado "si está al 100 % físicamente, no al 80 %". De esa manera, será el tiempo el que determine si Neymar, una estrella de reconocimiento orbital, podrá engalanar con su presencia los estadios en los que se jugará el Mundial 2026.

Neymar, estrella brasileña de Santos, celebra su gol contra Mirassol, por el Brasileirao Getty Images