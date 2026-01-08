¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo tras anotación de penalti con Al Nassr? Se acerca a los mil

Cristiano Ronaldo hizo el jueves 8 de enero de 2026 de pena máxima el descuento del Al Nassr en la derrota 1-2 en condición de local frente a Al-Qadsiah por la fecha 14 de la Liga de Arabia Saudita y siguió recortando distancia con la icónica cifra de mil gritos de gol.

El experimentado atacante, que funge como capitán de su escuadra, fue titular y tuvo acción de principio a fin en una contienda que los visitantes empezaron ganando con definiciones del colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones (51’) y del uruguayo Nahitan Nández (67’).

El tanto del popular ‘CR7’ llegó en el minuto 81 a través de remate desde los 11 pasos, con el que completó 14 conquistas en la competición y tras el cual quedó como líder solitario de la tabla de artilleros.

Infortunadamente para el famoso ‘Bicho’, su aporte no sirvió para que su club levantara cabeza, ya que Al Nassr no ha sumado un solo punto de los 6 posibles en 2026 y perdió el primer puesto de la clasificación, en la que es segundo con 31 unidades, a 4 de Al-Hilal, el nuevo puntero.



Ahora, en la próxima jornada, el lunes 12 de enero, Ronaldo y sus compañeros deberán visitar justamente al líder de la liga en uno de los clásicos más importantes de Riad, capital saudí; una nueva oportunidad para que el lusitano se vuelva a lucir.



¿A cuántos goles llegó ‘CR7’ en caída de Al Nass contra Al Qadsiah?

El delantero luso completó 958 anotaciones oficiales, quedando a 42 de las 1.000, objetivo que difícilmente podrá alcanzar en el Mundial de 2026.

Publicidad

El ‘Bicho’, si logra mantener su promedio de 40 tantos por año, podría llegar al millar en el primer semestre de 2027, siempre y cuando no sufra lesiones que le pongan freno a su racha.



Goles de Cristiano Ronaldo como profesional

Acá, sus anotaciones hasta el 8 de enero de 2026:

⦁ Sporting Lisboa (POR): 5

⦁ Manchester United (ENG): 145

⦁ Real Madrid (ESP): 450

⦁ Juventus (ITA): 101

⦁ Al Nassr (ARA): 114

⦁ Selección Portugal: 143

⦁ Total: 958