Cristiano Ronaldo no para de hacer goles: vea acá su tanto en Al Nassr vs. Al Qadisiya

Cristiano Ronaldo no para de hacer goles: vea acá su tanto en Al Nassr vs. Al Qadisiya

El delantero portugués convirtió este jueves su primer gol del 2026 al Al Qadisiya, en compromiso válido por la Liga de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo sigue su lucha por llegar a los mil goles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ene, 2026
Cristiano Ronaldo marcó en Al Nassr vs. Al Qadisiya por la Liga de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo marcó en Al Nassr vs. Al Qadisiya por la Liga de Arabia Saudita.
