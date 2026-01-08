Cristiano Ronaldo no para de hacer goles: vea acá su tanto en Al Nassr vs. Al Qadisiya

Publicidad
Cristiano Ronaldo se reportó en el marcador con Al Nassr que recibió este jueves al Al Qadisiya, en una nueva jornada de la Liga de Arabia Saudita. El 'crack' portugués fue el encargado de descontar en el tablero para su equipo, de anotar el 1-2 parcial, al minuto 82 y por la vía del penalti.
El experimentado delantero se paró frente al balón y definió con pierna diestra, muy pegado al palo derecho del golero rival que se tiró a ese mismo poste. Cristiano celebró así su primer tanto de este 2026 y su anotación número 958 en su carrera profesional.
هدف! ⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 8, 2026
من علامة الجزاء، النصر يُقلّص الفارق عن طريق رونالدو ويُسجّل الهدف الأول ⚖️🔥#النصر_القادسية | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ZVKvarBuBu
