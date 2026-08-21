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Gol Caracol  / Cuatro jugadores fallecieron en pleno partido de fútbol, tras ataque a mano armada en México

Cuatro jugadores fallecieron en pleno partido de fútbol, tras ataque a mano armada en México

En las últimas horas se conoció lamentable noticia, luego de un ataque con arma blanca que cobró la vida de cuatro jugadores en territorio mexicano, mientras disputaban un partido de fútbol.

Por: EFE
Actualizado: 21 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
Foto: AFP.

Cuatro muertos y un lesionado fue el saldo de un ataque a balazos tras un torneo de fútbol en la comunidad de Las Malvas, municipio de Irapuato, estado de Guanajuato, en el centro de México, reportaron este jueves autoridades locales.

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Según declaraciones de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Consuelo Cruz Galindo, las personas que sufrieron el ataque, el miércoles por la noche, "quedaron en medio de un fuego cruzado" durante un enfrentamiento entre dos grupos criminales.

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"Nuestro sistema de videovigilancia afortunadamente captó información importante, y de ahí se deduce, hasta el momento, que hubo un fuego cruzado entre los integrantes de dos grupos", declaró la funcionaria municipal a medios y explicó que la investigación está en manos de la Fiscalía estatal.

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Cruz Galindo puntualizó que, por tratarse de una investigación de Fiscalía, no podía confirmar la versión, pero señaló que las autoridades estatales tienen "esa sospecha de que se trató de fuego cruzado entre diferentes grupos (criminales) y hubo un intercambio (de disparos) y las víctimas quedaron en medio".

Explicó que la corporación entregó a la Fiscalía de Guanajuato la información que tenía del ataque.

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De acuerdo con reportes de medios locales, la agresión ocurrió el miércoles por la noche cuando los atacantes sorprendieron a los deportistas al abrir fuego contra ellos al finalizar el encuentro deportivo.

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Tras el ataque, agentes de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores de la zona para rastrear a los presuntos agresores, sin que hasta ahora se reporten personas arrestadas.

Además, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto con peritos especializados acudieron al lugar recolectar los indicios balísticos y el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos.

Este nuevo hecho de violencia se suma al historial de agresiones armadas registradas en Guanajuato, como la masacre ocurrida el pasado 25 de enero en la comunidad de Loma de Flores, municipio de Salamanca, muy cerca de Irapuato, donde un comando armado irrumpió en varios vehículos durante un encuentro deportivo para disparar contra la multitud, dejando un saldo de 11 muertos y 12 heridos de gravedad.

Las investigaciones oficiales atribuyeron aquel atentado al Cartel Santa Rosa de Lima, que opera en la región, y derivaron en la posterior captura del presunto autor material y líder de una célula de choque de la organización delictiva, así como de dos implicados más en la logística y huida del grupo armado.

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