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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Otro técnico, despedido en la Liga BetPlay II-2026 y ya van nueve; "gracias por su dedicación"

Otro técnico, despedido en la Liga BetPlay II-2026 y ya van nueve; "gracias por su dedicación"

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer la noticia de la salida del entrenador en medio del desarrollo de la Liga BetPlay II-2026, que disputa la fecha 13.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Imagen de referencia del balón oficial del fútbol colombiano
Imagen de referencia del balón oficial del fútbol colombiano
Archivo de Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 sigue dejando movimientos en los banquillos. Deportivo Pereira confirmó la salida de Arturo Reyes y su cuerpo técnico, convirtiéndose en el noveno entrenador que deja su cargo durante el campeonato.

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A través de un comunicado oficial, el conjunto 'matecaña' informó que, "de común acuerdo", se decidió finalizar el vínculo laboral con el entrenador samario, quien estaba al frente del equipo.

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"El club agradece al profesor Arturo y a todo su equipo de trabajo por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante su tiempo al frente de la institución", señaló Deportivo Pereira en el comunicado, en el que también les deseó éxitos en sus próximos retos profesionales.

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La decisión llega en medio de una campaña complicada para el conjunto risaraldense, que ahora deberá buscar un nuevo responsable para intentar cambiar el rumbo de su temporada.

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Los números de Arturo Reyes en Deportivo Pereira

La etapa de Arturo Reyes al frente del Pereira dejó 35 partidos dirigidos, con un balance de cuatro victorias, 14 empates y 17 derrotas.

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En ese periodo, el equipo marcó 27 goles y recibió 55, para un total de 26 puntos y un rendimiento del 24,7%.

Los números reflejan las dificultades que tuvo el entrenador para conseguir regularidad y transformar los empates y derrotas en resultados positivos. Finalmente, el club decidió poner punto final a su ciclo.

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Con su salida, ya son nueve los técnicos que han dejado sus cargos en lo que va de la Liga BetPlay II-2026, una cifra que vuelve a poner sobre la mesa la enorme presión que existe sobre los entrenadores en el fútbol profesional colombiano.

Arturo Reyes Pereira
Arturo Reyes, técnico del Pereira - Foto:
Pereira Oficial

Los otros técnicos que han salido

Antes de Arturo Reyes, ocho entrenadores ya habían dejado sus respectivos equipos durante el campeonato: Richard Páez, de Cúcuta Deportivo; Jonathan Risueño, de Deportivo Pasto; Camilo Ayala, de Alianza FC; Alfredo Arias, de Junior; Fabián Bustos, de Millonarios; Hernán Darío Herrera, de Once Caldas; Hubert Bodhert, de Jaguares; y Sebastián Oliveros, de Deportes Tolima.

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La salida de Reyes amplía una lista que comenzó a crecer desde agosto y que evidencia la poca paciencia con los procesos cuando los resultados no acompañan.

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