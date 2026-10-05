Otro técnico, despedido en la Liga BetPlay II-2026 y ya van nueve; "gracias por su dedicación"

La Liga BetPlay II-2026 sigue dejando movimientos en los banquillos. Deportivo Pereira confirmó la salida de Arturo Reyes y su cuerpo técnico, convirtiéndose en el noveno entrenador que deja su cargo durante el campeonato.

A través de un comunicado oficial, el conjunto 'matecaña' informó que, "de común acuerdo", se decidió finalizar el vínculo laboral con el entrenador samario, quien estaba al frente del equipo.

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"El club agradece al profesor Arturo y a todo su equipo de trabajo por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante su tiempo al frente de la institución", señaló Deportivo Pereira en el comunicado, en el que también les deseó éxitos en sus próximos retos profesionales.

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La decisión llega en medio de una campaña complicada para el conjunto risaraldense, que ahora deberá buscar un nuevo responsable para intentar cambiar el rumbo de su temporada.



✍️ Comunicado oficial



Deportivo Pereira informa a su afición, medios de comunicación y a toda la familia Matecaña que, de común acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo laboral con el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico. pic.twitter.com/3GBBPbI2IR — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 5, 2026

Los números de Arturo Reyes en Deportivo Pereira

La etapa de Arturo Reyes al frente del Pereira dejó 35 partidos dirigidos, con un balance de cuatro victorias, 14 empates y 17 derrotas.

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En ese periodo, el equipo marcó 27 goles y recibió 55, para un total de 26 puntos y un rendimiento del 24,7%.

Los números reflejan las dificultades que tuvo el entrenador para conseguir regularidad y transformar los empates y derrotas en resultados positivos. Finalmente, el club decidió poner punto final a su ciclo.

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Con su salida, ya son nueve los técnicos que han dejado sus cargos en lo que va de la Liga BetPlay II-2026, una cifra que vuelve a poner sobre la mesa la enorme presión que existe sobre los entrenadores en el fútbol profesional colombiano.

Arturo Reyes, técnico del Pereira - Foto: Pereira Oficial

Los otros técnicos que han salido

Antes de Arturo Reyes, ocho entrenadores ya habían dejado sus respectivos equipos durante el campeonato: Richard Páez, de Cúcuta Deportivo; Jonathan Risueño, de Deportivo Pasto; Camilo Ayala, de Alianza FC; Alfredo Arias, de Junior; Fabián Bustos, de Millonarios; Hernán Darío Herrera, de Once Caldas; Hubert Bodhert, de Jaguares; y Sebastián Oliveros, de Deportes Tolima.

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La salida de Reyes amplía una lista que comenzó a crecer desde agosto y que evidencia la poca paciencia con los procesos cuando los resultados no acompañan.