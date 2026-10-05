¿Por qué la Selección Uruguay usará medias rosadas en partido preparatorio contra India?

La selección de Uruguay vestirá este martes en un encuentro amistoso que disputará ante India en Calcuta medias rosadas para promover la detección temprana del cáncer de mama.

Esta decisión se enmarca en una campaña llamada 'Once', creada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) junto con el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.

Publicidad

"La campaña parte de un número que todo hincha conoce: once. Once jugadores en la cancha y una de cada once uruguayas que podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Así, en cada tribuna, en cada familia y en cada grupo de amigos, la enfermedad está más cerca de lo que pensamos", detalló la AUF en un comunicado.

Publicidad

Allí puntualizó también que mediante este gesto se buscará que el mensaje de prevención llegue a cada hogar y recordó que cuanto antes se detecte la mencionada enfermedad mayores son las posibilidades de lograr un tratamiento más efectivo.



Según datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, en el país sudamericano se diagnostican cinco nuevos casos por día, lo que significa que son más de 1.800 por año.

Diego Forlán, director técnico de la Selección Uruguay, dio a conocer su primera convocatoria AFP

El 77% de los casos se da en mujeres mayores de 50 años y el 70% de las mujeres que desarrollaron cáncer de mama no tenía antecedentes familiares. Mientras tanto, el 1 % de los casos se da en hombres.

Publicidad

Este martes, India y Uruguay se enfrentarán en un encuentro amistoso que se llevará a cabo en el estadio Vybk de Calcuta.

Dicho juego marcará la vuelta de Diego Forlán a India, donde jugó con el Mumbai City poco antes de ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional.

Publicidad

El partido será el tercer amistoso que Uruguay disputará en su gira por Asia, en la que perdió por 3-1 frente a Japón y luego goleó por 1-4 a Corea del Sur. E