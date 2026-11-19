En el marco de las actividades en Barranquilla cercanas a la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro; los altos mandos del fútbol sudamericano sostienen reuniones clave para marcar la hoja de ruta del fútbol de nuestro continente. Según lo informado por el periodista Juan José Buscalia en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'; los directivos de la Conmebol abordan una agenda decisiva que incluye el futuro del formato de las eliminatorias al Mundial 2030 y los pasos finales para la asignación de la sede para la Copa América 2028.

Uno de los puntos de mayor discusión es el sistema con el que se disputarán los cupos hacia la Copa del Mundo 2030. Ante los rumores sobre posibles transformaciones drásticas en la competencia, Buscalia aclaró el panorama sobre las posturas dentro del organismo continental:

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"Uno de los temas de la reunión de presidentes de la Conmebol es el de las Eliminatorias, he escuchado colegas que ha dicho muchas cosas, escuché también al presidente de la AUF de tomar un sistema similar a la Nations League de Europa. Las eliminatorias van a ser las mismas, como ya se ha dicho acá, y quieren es sumarle el interés de un título", explicó el referido comunicador.

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Buscalia detalló que, si bien existen iniciativas para hacer más atractivo el clasificatorio, todavía no hay una postura uniforme entre los dirigentes de las diez asociaciones miembro.



"No hay consenso para que eso sea así, que se tome el sistema de Nations League, y hay varias teorías y propuestas al respecto, según me comentó un presidente de Federación. El viernes en la reunión se van a escuchar a los presidentes de las federaciones nacionales. Hay un montón de ideas, más una inyección de interés a las Eliminatorias", agregó en medio de apuntes de la mesa que lideró este jueves Julián Capera.

La cumbre directiva en suelo colombiano sienta las bases para las resoluciones formales que adoptará la Conmebol antes de cerrar el año. "Y ya en diciembre en Consejo de la Conmebol se definirán temas como la sede de la Copa América 2028. Además de revisar lo que conversen el viernes sobre las Eliminatorias. Así que son días de definiciones", finalizó Juan José Buscalia.

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Con este itinerario, la reunión de este viernes servirá como la plataforma de lanzamiento de las propuestas, anticipando un cierre de año de decisiones estratégicas para la estructura del fútbol sudamericano.

Chile vs Colombia - Foto: AFP