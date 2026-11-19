La llegada de Jorge Bava al banco técnico del Junior de Barranquilla parece que es un hecho. De acuerdo a la información que entregó el periodista Fabio Poveda, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este jueves 19 de noviembre, el estratega uruguayo y con pasado en Independiente Santa Fe, aterrizará en las próximas horas en la 'Arenosa' para tomar las riendas en el 'tiburón' de cara al 2027.

Recordemos que el actual bicampeón del fútbol profesional colombiano se encuentra sin entrenador, tras el corto periplo de Sebastián Viera.

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Según informó el comunicador en el mencionado programa, las negociaciones entre la directiva 'rojiblanca' y Bava están completamente cerradas, por lo que su llegada a la capital del Atlántico se concretará en cuestión de horas.

Jorge Bava sería nuevo entrenador del Junior de Barranquilla. Foto: AFP

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"Hoy (jueves) llega Jorge Bava a Barranquilla, debe llegar a eso de las 5:30 de la tarde para finiquitar con el Junior. Ya hay total acuerdo con el club y además ya están trabajando en la consecución de jugadores y la conformación de la nómina para el 2027", dijo Fabio Poveda a la mesa de periodistas.



Sin embargo, más allá de confirmar que Bava llegará para firmar su contrato e iniciar el armado del plantel, Poveda fue enfático al expresar sus reparos frente a la propuesta futbolística del técnico 'charrúa', advirtiendo que su idea táctica choca con el paladar histórico de la afición barranquillera.

"No me gusta, le explico. Jorge Bava es un técnico que va ganar seguramente, ha ganado donde ha estado: en Uruguay, en Paraguay; en Colombia, es un técnico que va a arreglar el problema defensivo que tiene Junior, por lo menos sus equipos así lo muestran, son buenos defensivamente hablando, pero no es el estilo que gusta en Barranquilla, y va a ganar", agregó Poveda en el espacio radial.

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Así las cosas, sólo queda esperar que el timonel uruguayo, de 45 años, aterrice en tierras 'curramberas' y estampe su firma al contrato que lo unirá con Junior.