Hernán Crespo hace magia en São Paulo para enfrentar a Nacional; su equipo todo un hospital

La Copa Libertadores vive una de sus fases más emocionantes y, en el juego de ida por los octavos de final, Atlético Nacional recibirá a São Paulo en el estadio Atanasio Girardot. El compromiso está programado para este miércoles a las 7:30 p. m. (hora colombiana) y promete ser uno de los choques más atractivos de la jornada.

El ‘rey de copas’ colombiano llega con la ilusión de dar el primer golpe en la serie ante un rival de peso internacional. Los dirigidos por el técnico colombiano buscarán aprovechar la localía y el empuje de su hinchada para tomar ventaja antes del juego de vuelta en territorio brasileño.

En frente estará el São Paulo de Hernán Crespo, un equipo que, a pesar de las bajas, mantiene un plantel competitivo y un sistema táctico sólido. El entrenador argentino ha apostado durante la temporada por un esquema 3-5-2, el cual le ha dado equilibrio entre defensa y ataque. Para este compromiso, el conjunto brasileño contará con la mayoría de sus titulares recientes, aunque tendrá que lamentar ausencias de peso por problemas físicos.

Entre las bajas confirmadas del São Paulo se encuentran Oscar (fractura de vértebra), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirugía en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda), Ryan Francisco (rotura del ligamento cruzado anterior y lesión de menisco), Wendell (lesión en la región posterior del muslo izquierdo) y Arboleda (lesión en el músculo recto femoral).



Las bajas en Atlético Nacional

Atlético Nacional recibe a Sao Paulo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores. Colprensa

Por su parte, Atlético Nacional tampoco llega con la plantilla completa. El equipo ‘verdolaga’ no podrá contar con Juan José Rosa, Andy Batioja, Facundo Batista y Dairon Asprilla, todos ausentes por lesión o molestias físicas. Sin embargo, el grupo que estará disponible llega con buen ritmo y la motivación de representar a Colombia en la máxima cita continental a nivel de clubes.

La presión de la hinchada y el ambiente del Atanasio Girardot serán factores claves en un compromiso que podría definirse por detalles. Nacional buscará presionar alto, aprovechar las transiciones rápidas y el talento de sus hombres en ataque, mientras que São Paulo intentará imponer su orden táctico y capitalizar cualquier espacio que deje el local.



Probables alineaciones

Atlético Nacional: Ospina; Román, Arias, Tesillo y Cándido; Campuzano, Uribe e Hinestroza; Cardona, Sarmiento y Morelos.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco y Sabino; Cédric (Maik), Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla y Enzo Díaz; Luciano y André Silva (Ferreira).