Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dávinson Sánchez ya no tendrá compañero de lujo en Galatasaray; "está descartado"

Dávinson Sánchez ya no tendrá compañero de lujo en Galatasaray; "está descartado"

Un campeón del mundo con la Selección Argentina, en Qatar 2022, se perfilaba para compartir equipo con Dávinson Sánchez, pero el fichaje se cayó a última hora.

Por: EFE
Actualizado: 22 de ene, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, en un partido de la Liga de Turquía
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, en un partido de la Liga de Turquía
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad