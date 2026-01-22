Dávinson Sánchez ya no tendrá compañero de lujo en Galatasaray; "está descartado"

Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional del Atlético de Madrid, descartó la salida del centrocampista argentino Thiago Almada al Galatasaray en el mercado de invierno.

“Eso está descartado”, contestó el directivo cuando fue preguntado por Movistar sobre si iba a haber más salidas y en concreto por el interés del conjunto turco en contratar al futbolista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y que partió como titular ante el Galatasaray por segundo encuentro seguido dentro de la alineación inicial de Diego Simeone.

Aunque Diego Simeone aseguró que el único camino hacia el top ocho de la Liga de Campeones eran dos victorias, el Atlético de Madrid se quedó en un empate 1-1 contra el Galatasaray, con los ocho primeros puestos aún en disputa, pero en el aire, tras un punto cuyo valor lo determinará el desenlace de la última jornada.

Dávinson Sánchez, defensa central, en un partido del Galatasaray AFP

Ya clasificado antes del inicio del encuentro, es la única cuestión pendiente en esta fase de la Liga de Campeones para el conjunto rojiblanco, que insistió hasta el final, sobre todo al final, en una ofensiva que no le alcanzó para ganar un partido de vaivenes, con mejores momentos suyos que del rival, con la primera ventaja del Atlético nivelada por un gol en propia puerta de Marcos Llorente, con los dos tantos en apenas 20 minutos, y con el riesgo de perder en los últimos instantes, cuando Oblak y Llorente evitaron el 2-1.

