El Galatasaray, de Dávinson Sánchez, la tiene clara: "Mostrar al mundo qué tipo de equipo somos"

Okan Buruk, entrenador del Galatasaray, expresó este martes que el partido de la Champions League de este miércoles contra el Atlético de Madrid en el Ali Sami Yen es "el día de mostrar al mundo el ambiente" que se puede crear en su estadio y "qué tipo de equipo" es el conjunto turco, ante un partido "crucial".

"Es muy importante que nuestros aficionados apoyen a nuestros jugadores en cada minuto. Siempre han elevado el rendimiento de los jugadores. Este miércoles es el día de mostrar al mundo entero qué tipo de ambiente podemos crear en el estadio, qué tipo de equipo y club somos", valoró.

Hinchas del Galatasaray. X de @GalatasaraySK

"Nuestros aficionados siempre están preparados para este tipo de partidos. Este ambiente afecta no solo a nuestros jugadores, sino también a los rivales. Pero es nuestro rendimiento en el campo lo que creará este ambiente. Estamos listos y tengo mucha confianza en mis jugadores", continuó el entrenador, que inició la rueda de prensa expresando sus "condolencias" por las 41 personas fallecidas en el accidente de trenes ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz, según informó su propio club.



"Jugaremos un partido importante. Es crucial para nosotros para estar entre los 24 mejores de la Liga de Campeones. Poder decirnos que 'ya hemos llegado' después de este partido es de suma importancia en cuanto a puntos. Es una gran oportunidad para todos nosotros. Queremos vivir un partido que la gente lo recuerde en el futuro", aseguró Buruk, cuyo equipo tiene nueve puntos, tres menos que el Atlético de Madrid, a falta de dos jornadas.

Publicidad

También reivindicó la potencia de su equipo, al que calificó como "muy fuerte", en "gran forma" y con filosofía "ganadora".

"Queremos ganar este partido dando lo máximo. Confío en mis jugadores. Estamos jugando un partido crucial", insistió Buruk, que rememoró la historia del club, del que ha visto sus logros "de cerca como técnico y jugador".

Publicidad

"Si miramos los últimos 25 o 30 años, el Galatasaray siempre ha tenido éxito. Hemos sido campeones durante los últimos tres años. Esto aumenta muchas expectativas. Puede que tengamos errores. Y lo acepto. Pero nadie debe dudar de que mis jugadores, equipo técnico y dirección lo dieron todo por el Galatasaray. Seguiremos haciéndolo", proclamó.

"Es una época de unión. Debemos prestar atención a lo que ocurre tanto fuera como dentro del campo. Creo que últimamente nos hemos centrado demasiado en los traspasos y eso ha afectado a nuestra concentración en el campo de vez en cuando. Por supuesto, el mercado está, pero tenemos que mantener la concentración muy fuerte", advirtió.

"Hay partidos en los que no hace falta motivar a los jugadores. Este partido es uno de ellos. He visto cómo están mentalmente preparados mis jugadores", recalcó el técnico, que expuso que está preparado para "soportar la presión" y las "críticas", pero remarcó que sean hacia él. "Protejo a mis jugadores", aseguró.

Y destacó las virtudes del Atlético de Madrid: "Es un equipo que presiona con mucha intensidad y aplica muy bien la defensa hombre a hombre. Tenemos planes para aprovecharlo. En este partido, especialmente la calidad individual y las habilidades de los jugadores atacantes saldrán a relucir. A pesar de su defensa compacta y fuerte, los equipos con calidad en ataque pueden marcarles gol".