Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez, a terminar con una curiosa racha de Antoine Griezmann contra Galatasaray

Dávinson Sánchez, a terminar con una curiosa racha de Antoine Griezmann contra Galatasaray

Por la fecha 7 de la Champions League, el equipo turco, con Dávinson Sánchez en su nómina, enfrenta a Atlético de Madrid y hay un dato que salió a relucir.

Por: EFE
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en un partido del Galatasaray, por la Liga de Turquía
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en un partido del Galatasaray, por la Liga de Turquía
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad