Dayro Moreno vuelve a Bolivia: del escándalo en una discoteca, al sueño goleador en La Paz

El regreso de Dayro Moreno a Bolivia no pasa desapercibido. El delantero colombiano, actual goleador de Once Caldas, vuelve al país del altiplano por primera vez desde su conflictiva salida en 2021, cuando defendía los colores de Oriente Petrolero.

Este martes, el 'blanco blanco' de Manizales se medirá ante GV San José en el estadio Hernando Siles de La Paz, en duelo válido por la tercera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana. No obstante, más allá del compromiso internacional, todas las miradas están puestas en la presencia del veterano artillero.

Durante su paso por Oriente Petrolero, Dayro generó expectativas por su trayectoria en clubes como Atlético Nacional, Millonarios y Tijuana, pero su rendimiento fue discreto: anotó apenas cuatro goles, en 17 partidos. Sin embargo, su estadía se vio marcada por un escándalo extradeportivo que acabó de tajo con su aventura boliviana.

En marzo de 2021, fue perseguido por hinchas a las afueras de una discoteca en Santa Cruz de la Sierra. El hecho quedó registrado en un video viral que generó gran polémica y dejó una huella negativa en su relación con parte de la afición local.

Para ese entonces, Oriente Petrolero atravesaba por una compleja situación deportiva, dado que era penúltimo del campeonato boliviano, lo que generó más malestar entre los seguidores de Oriente Petrolero con Dayro Moreno.

Ahora, con 39 años y en un gran momento de forma, Moreno regresa a Bolivia como referente ofensivo de Once Caldas, en busca de ampliar su legado goleador. El partido ante San José está programado para este martes, a las 7:30 pm (hora colombiana), con transmisión de 'DGO' y 'Dsports'.

Más allá del duelo en sí, el delantero tolimense también tiene un objetivo personal: seguir aumentando su cuenta goleadora histórica entre los colombianos de su raza y vena de artilleros. Actualmente, Dayro Moreno suma 355 goles oficiales en su carrera, superando por cuatro tantos a Radamel Falcao García (351), en una lucha que promete mantener pareja hasta la final.

Para los hinchas del fútbol boliviano, su regreso tiene un matiz especial: es la oportunidad de ver nuevamente en acción a un jugador que, más allá de la polémica, ha dejado huella en el fútbol colombiano y latinoamericano.

La noche del martes en La Paz no solo será clave para el futuro de Once Caldas en la Copa, sino también para el capítulo personal de redención de Dayro en una tierra que no le fue del todo amable.