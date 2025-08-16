Manchester City y la noticia de último momento, que le cae como 'perla' a Jhon Arias

El portero brasileño Ederson Moraes no ha sido incluido en la convocatoria del Manchester City para el partido contra el Wolverhampton Wanderers, en medio de los rumores sobre una posible salida del club mancuniano.

Ederson, que llegó al Manchester City en 2017 y desde entonces lo ha ganado todo con el club de Pep Guardiola, ha sido relacionado en los últimos días con un fichaje por el Galatasaray que, además, llevaría al City a contratar al italiano Gianluigi Donnarumma, desplazado en el Paris Saint Germain.

El brasileño no ha entrado en la convocatoria contra el Wolves y el portero titular este sábado será James Trafford, uno de los refuerzos veraniegos del City, que llegó del Burnley a cambio de 30 millones.