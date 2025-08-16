"Cuando íbamos 2-2, busqué a Diogo Jota en el banco; pero no pude, por terribles razones"

El pasado 3 de julio de 2025, el mundo del fútbol vivió uno de los días más dolorosos de los últimos tiempos. Y es que Diogo Jota falleció en un accidente automovilístico en territorio español. Por eso, el viernes 15 de agosto, en el inicio de la Premier League, no faltaron los homenajes para el portugués, en especial desde Liverpool.

En Anfield, los 'reds', club en el que jugaba el delantero de 29 años, recibieron al Bournemouth. Allí, los miles de aficionados de la institución protagonizaron un emotivo momento en honor y memoria del luso. De hecho, uno que otro jugador no pudo contener el llanto, como fue el caso de Mohamed Salah, a quien se le vio afectado.

Pero eso no fue todo. Después del compromiso, que finalizó con victoria 4-2 del local, gracias a los goles de Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Federico Chiesa y el egipcio, Salah, el entrenador, Arne Slot, ofreció unas declaraciones que no pasaron desapercibidas y dieron de qué hablar, ya que se acordó, justamente, de su exdirigido, Diogo Jota.

"Cuando el partido estaba 2-2, ya saben a qué jugador estaba buscando en el banco de suplentes para dar vuelta a la situación: Diogo Jota. Sin embargo, no pude, por terribles razones, como ya todos saben", afirmó el técnico de Liverpool. Pero no fue lo único que dijo y continuó refiriéndose a lo que se vivió en las gradas y la cancha.

"¡Si tienes media hora (puedo explicar cómo me siento)! Pero la emoción principal debería ser lo impresionante y poderoso que fue el homenaje a Diogo. La pancarta que ponía el Kop, la forma en que se cantaba You'll Never Walk Alone, la forma en que cantaban para Diogo", añadió el estratega de los 'reds', quien no ocultó su dolor.

Arne Slot, director técnico de Liverpool, dando indicaciones a Diogo Jota, cuando lo dirigía AFP

"Nunca pararon de cantarle: antes del partido, en el primer minuto, después de 20 minutos y al final del juego. Todo era tan impresionante y tan poderoso, y creo que esa es mi principal emoción tras el partido. Luego, hubo incluso un encuentro que terminó 4-2 en el que sucedieron muchas cosas, pero después se verá eso", sentenció.

Ahora, Liverpool se prepara para la segunda jornada de la Liga inglesa, donde visitará a Newcastle. Dicho duelo está programado para el próximo lunes 25 de agosto, a las 2:00 de la tarde (Hora de Colombia), en el estadio St. James' Park. Las 'urracas' vienen de empatar 0-0 con Aston Villa, en su primera presentación.