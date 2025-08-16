Richarlison marcó uno de los mejores goles en el inicio de la Premier League: ¡una locura!

El brasileño Richarlison marcó un doblete, incluyendo un golazo de chilena, para ejecutar al pobre Burnley en partido de la primera jornada de la Premier League inglesa y levantar, de esa manera, al Tottenham Hotspur de la reciente derrota en la Supercopa de Europa.

Richarlison, la estrella de los 'Spurs' en su debut liguero, se alió con Mohammed Kudus, autor de las dos asistencias, para dar la primera victoria a los de Thomas Frank en casa y comenzar la Premier con buen pie.

El brasileño tardó diez minutos en abrir la lata, cuando Kudus, que se revolvió en banda entre dos futbolistas, sacó un gran centro al punto de penalti, que Richarlison, con el cuerpo hacia atrás, remató a gol. El gol dio tranquilidad a los 'Spurs' y agravó la situación de un Burnley que, con apenas unos minutos disputados de su vuelta a la Premier, ya son claros candidatos a volver a bajar.

Pese a que los de Scott Parker se animaron y llegaron a amenazar ligeramente la portería de Giuglielmo Vicario, en la segunda parte el Tottenham acabó el trabajo.

El protagonismo se lo llevó merecidamente Richarlison con una espectacular chilena que recordó a la que metió en el Mundial de Qatar 2022 contra Serbia -y que fue elegida como mejor tanto del torneo-, pero no puede pasar desapercibida tampoco a la gran definición de Brennan Johnson para el 3-0, tocando la pelota ligeramente ante la salida de Martin Dubravka, portero del Burnley.

Para Richarlison, este es su primer doblete con la camiseta del Tottenham desde un empate a dos contra el Everton en febrero de 2024 y la primera vez que un gol suyo sirve para dar los tres puntos en Premier a los 'Spurs' desde el 31 de enero de 2024; en un triunfo contra el Nottingham Forest.

Ante un Tottenham que necesita fichar a alguien en ataque, tras la marcha de Heung-min Son y la lesión de larga duración de James Maddison, Richarlison ha opositado a titular y seguro que se ha ganado un puesto para los próximos partidos.

En los próximos días, el Tottenham tratará de cerrar la incorporación de Eberechi Eze, del Crystal Palace, y de Savinho, del Manchester City.

El Burnley, o mucho cambian las cosas, o será candidato a descender al Championship.

Richarlison, delantero brasileño, celebra un gol con Tottenham, en la Premier League AFP

Vea el segundo gol de Richarlison, con Tottenham vs. Burnley

🐤🇧🇷 ¡Vaya chilena de Richarlison! ¡Doblete del brasileño en la primera jornada de la #Premier! pic.twitter.com/Ie6wVn0rs3 — MARCA (@marca) August 16, 2025