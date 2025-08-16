James Rodríguez no es 'intocable' en el Club León; su entrenador dejó las cosas claras

La ausencia de James Rodríguez con el Club León, el pasado viernes, sigue dando de qué hablar en territorio mexicano, especialmente porque el colombiano es la principal figura del cuadro de Guanajuato.

Y justo por esa misma razón, después del triunfo 0-1 contra Necaxa, a Eduardo Berizzo lo ‘bombardearon’ en la rueda de prensa sobre la no presencia del ‘10’ ni siquiera dentro de la lista de convocados para el encuentro por la Liga de MX.

“Estaba lastimado, tenía dolores, no podía estar pleno y preferimos no incluirlo”, dijo el estratega ‘esmeralda’ sobre James Rodríguez, quien no se encuentra físicamente del todo bien.

James Rodríguez reaccionó a su manera. Foto: Club León.

Pero eso no fue todo, pues Berizzo dejó ‘picante’ frase, enfatizando en que León no es solamente James, pues el cuadro de Guanajuato tiene gran y amplia nómina, que no solo depende del ‘10’, sino que funciona como colectivo mucho antes de la llegada del cucuteño.

“Mi equipo es un equipo con vida propia, llevamos un año juntos, la vida interna del equipo es muy buena, James la alimentó con su llegada, pero también se apoya en gente como Barreiro, Beltrán, Echeverría, Fonseca; la vida interna del equipo es muy buena, debo felicitar a los jugadores porque han mostrado un deseo de ganar muy alto”, agregó el entrenador del Club León.

Evidentemente, Eduardo también habló de su análisis táctico que le dejó el compromiso frente a Necaxa, donde León nuevamente volvió a ganar, terminado de pasar ese ’trago amargo’ de lo que fue la más reciente eliminación en la Leagues Cup.

James Rodríguez milita en el actualidad en el León. AFP

“Nuestra formación es un 4-3-3, mejor dicho, mis intenciones pasan por jugar 4-3-3 o 4-2-3-1, con bandas abiertas, con laterales profundos o jugadores de explotación de juego. Me ha gustado mucho lo que hicimos en la primera parte, lo rescato porque hace tiempo no encontrábamos una fluidez de balón con Fonseca y Beltrán. Nos faltó incluirlo en el circuito de ataque a Alvarado. Seguiremos con una formación en la que creo y todo el mundo debe estar adaptado a eso”, sentenció el estratega ‘esmeralda’ en rueda de prensa.



¿Cuándo vuelve a jugar el Club León?

El cuadro de Guanajuato volverá a la acción este sábado 23 de agosto, enfrentando a Pachuca, por la Liga MX.

Teniendo en cuenta que todavía faltan un par de días para el duelo, es posible que, a medida que vaya avanzando la recuperación de James Rodríguez, pueda sumar algunos minutos en este encuentro o, incluso, vaya hasta de titular.