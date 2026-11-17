La Selección Colombia prepara novedades importantes en su alineación titular de cara a su último compromiso del 2026 frente a Chile, que será este martes 17 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde en horario de nuestro país. Bajo la orientación de Néstor Lorenzo, el combinado 'tricolor' le abrirá espacio a varios de los jugadores jóvenes y nuevos de esta convocatoria para observar su rendimiento en cancha desde el arranque. Igualmente, habría novedades en la portería.

De acuerdo con los reportes más recientes desde la concentración del combinado 'cafetero', Lorenzo ha probado variantes significativas durante las últimas prácticas, buscando evaluar el rendimiento de los futbolistas que vienen pidiendo pista en el plantel. Así lo detalló el periodista Cristian Marín en el programa 'Mañanas Blu', de Blu Radio, donde entregó pistas concretas sobre los nombres que ganarían protagonismo desde el pitazo inicial.

La Selección Colombia se enfrenta a Chile en duelo de preparación. Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

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"Varios cambios tendrá la Selección Colombia, entre ellos en la portería y la inclusión de Juan David Cabal por la izquierda. Con Juan Manuel Rengifo también probó el técnico Lorenzo y podría ser inicialista. Esta convocatoria tiene muchísimos jugadores nuevos y jóvenes, que de momento, no reciben el tiempo esperado en un partido para demostrar sus condiciones, algo por los que todos han pasado y hay que tener paciencia", dijo Marín en su informe en el mencionado programa radial.

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Con estas posibles variantes en la formación titular, el cuerpo técnico busca ampliar su baraja de alternativas y consolidar el recambio sin comprometer la idea de juego del equipo. Tanto la posible aparición de Juan David Cabal por la banda izquierda como la oportunidad para Juan Manuel Rengifo ratifican la intención de Néstor Lorenzo de darle rodaje a los talentos jóvenes.



Esta sería la probable titular de Colombia para enfrentar a Chile: Aldair Quintana (Camilo Vargas); Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Gustavo Puerta (Matías Orozco), Jefferson Lerma, Yaser Asprilla, Juan Manuel Rengifo, Jhon Arias; y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

