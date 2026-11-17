Discreto, eficaz y respaldado por un buen balance al frente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo es, contra todo pronóstico, la alternativa propuesta de la UEFA para pelear la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino.

Mientras se debatía sobre las posibles candidaturas del mítico entrenador Arsène Wenger o de Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega y una de las líderes que más se ha posicionado contra Infantino, Diallo surge en último momento de la chistera de la UEFA.

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La Confederación Europea subrayó este lunes su "gran preocupación por la orientación que ha tomado la FIFA" y desea "unidad y confianza dentro de la comunidad mundial del fútbol".

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Diallo, de 63 años, tomó las riendas de la FFF en enero de 2023, cuando su antiguo presidente, Noël Le Graët, era empujado hacia la salida, debilitado desde todos los frentes por polémicas y acusaciones de acoso sexual.



Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol que aspira competir la presidencia de la FIFA contra Gianni Infantino Federación Francesa de Fútbol

En casi cuatro años en la presidencia, Diallo ha devuelto su credibilidad a la mayor federación deportiva de Francia, tanto en el plano deportivo como en el económico.

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En el ámbito financiero renovó hasta 2034 el contrato que vincula a la Federación con su proveedor de equipamiento, Nike, por unos 100 millones de euros (109,9 millones de dólares) al año.

- El hombre que fichó a Zidane -

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Sobre el césped, la selección masculina de Francia no ha conquistado nuevos títulos desde la llegada de Diallo, pero se ha mantenido como una de las mejores del mundo, semifinalista de la Euro 2024 y del Mundial 2026 en las últimas grandes competiciones, con Didier Deschamps al mando.

Sobre todo, donde su predecesor Noël Le Graët había hecho comentarios poco favorables hacia Zinédine Zidane, Philippe Diallo le dio la bienvenida para que tomara el relevo de Deschamps.

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Antes, Diallo había atraído a otra figura emblemática del fútbol francés, Thierry Henry, para dirigir al equipo olímpico durante los Juegos de 2024 en París, con el resultado de una celebrada medalla de plata.

En la primavera de 2023, como primera decisión importante, logró pacificar a la selección femenina francesa al decidir sustituir a la entrenadora Corinne Diacre, enfrentada a varias jugadoras clave, por Hervé Renard.

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Pero el equipo femenino no ha obtenido grandes resultados sobre el terreno de juego, ni con Renard ni con Laurent Bonadei, actualmente en el cargo.

Diallo no deja de ser un hombre de gran discreción, reflejo de una carrera durante mucho tiempo desarrollada a la sombra del fútbol francés.

Philippe Diallo, candidato a la presidencia de la FIFA. Foto: AFP

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Este tecnócrata titulado en derecho público y derecho de los negocios, formado en Sciences Po París, ingresó en la FFF al unirse a Noël Le Graët en 2021, después de haber dirigido durante cerca de 30 años (de 1992 a 2021) la Unión de Clubes Profesionales de Fútbol (UCPF), sindicato patronal.

- "Amplia experiencia" y sutileza política -

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Si su notoriedad fuera de Europa es limitada, este hijo de un campeón de boxeo franco-senegalés tiene una "gran experiencia en todos los niveles de este deporte", destaca la UEFA en su comunicado.

Su conocimiento de los entresijos pasa incluso por la FIFA, ya que desde 2003 es juez único en la cámara de resolución de litigios.

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Desde hace varios años, el dirigente del fútbol francés intenta cambiar su imagen de hombre de despacho por la de hombre de campo, aunque ello implique apariciones mediáticas, todavía a un nivel muy inferior al de Gianni Infantino, un experto en la materia.

La diplomacia no le intimida: en ocasiones acompaña a Emmanuel Macron en viajes, como en abril de 2025, cuando se desplazó con el presidente a Egipto para firmar una alianza con la federación de fútbol.

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Desde este lunes se embarca en una carrera que parece perdida de antemano frente a Infantino.

El ítalo-suizo llega lastrado por su intento fallido de abrir competiciones como el Mundial a fondos de inversión privados, pero respaldado por las confederaciones asiática, sudamericana y africana