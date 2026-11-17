El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, aseguró este martes que su candidatura a la presidencia de la FIFA "ha despertado una esperanza de cambio", al tiempo que propuso una "dirección colegiada" al frente del organismo.

"Tengo la experiencia, la convicción, los valores. Mi candidatura es creíble frente a la actual dirección de la FIFA", afirmó Diallo en una rueda de prensa tras haber recibido el respaldo unánime del Comité Ejecutivo de la FFF para lanzarse a la carrera contra Gianni Infantino.

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"No puede haber un liderazgo solitario en el lugar donde los grandes retos del fútbol se deciden sin ninguna transparencia. Voy a proponer una gobernanza abierta, colegiada. En la que el presidente se encargará de la estrategia, de la visión y que deje al secretario general gestionar los asuntos corrientes de la FIFA", aseguró.

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El candidato francés, que aseguro tener el respaldo del presidente de su país, Emmanuel Macron, afirmó que la suya no será "una campaña de fachada" y que siente que tiene opciones de derrotar a Infantino, con quien se mostró muy crítico.



"No voy a presentarme solo para tener una postura de oposición. Quiero ganar", aseguró Diallo, que considera que el respaldo de la UEFA, que este lunes le propuso como candidato, le otorga ya un respaldo "consecuente", pero que dijo tener también el apoyo de otras federaciones no europeas.

"De manera espontánea he recibido muestras de apoyos de otros continentes que serán desvelados en los próximos días. Me honra que en otros continentes haya gente que comparte mi visión del fútbol. Puedo decir que una alternancia creíble se ha creado. Había un solo candidato que hacía campaña cotidiana", señaló.

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Diallo afirmó haber contactado al japonés Kohzo Tashima, que también ha mostrado su intención de presentarse a la presidencia de la FIFA, para proponerle unidad.

"Si queremos ganar, hay que unir fuerzas entre quienes compartimos la misma visión. Ya ha habido contactos", dijo Diallo, que aseguró que están trabajando en su equipo de campaña para presentarlo en los próximos días.

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El presidente de la FFF afirmó que cuenta también con la legitimidad de proceder "de uno de los países miembros fundadores de la FIFA, que desde hace quince años ocupa una de las tres primeras plazas de la clasificación y que ha jugado cuatro de las últimas ocho finales del Mundial".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya palpita las elecciones AFP

Duras críticas a Infantino

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Diallo criticó duramente al actual presidente de la FIFA y mencionó algunas de sus actuaciones más polémicas, como la concesión del premio de la paz a Donald Trump, el reparto de ingresos del Mundial de 2026, la tarjeta roja a Balogun, la duración de los descansos en el Mundial o la creación de una sociedad comercial.

"Los valores de nuestro deporte han sido abofeteados. La confianza en nuestra organización y su presidente se ha roto", señaló.

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Aseguró que conoce a Infantino desde que estaba en la UEFA y le reprochó no haber compartido sus proyectos con él: "Me parece un acto de desconfianza haber venido a algunos partidos de Francia durante el Mundial y no haberme dicho lo esencial".

"Yo me lanzo ahora y él lleva ya meses en campaña, volando de un país al otro con los medios de la FIFA. No me da miedo ese retraso porque creo que él hace una campaña solitaria. Ahora hay una alternativa. Tenemos tiempo para que yo sea mayoritario el 18 de marzo", señaló.

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Consideró que la FIFA necesita dinero "para desarrollar el fútbol", pero que no debe ser "un fin en sí mismo": "Si soy presidente seguiremos firmando acuerdos, vendiendo derechos audiovisuales. La gente quiere que preservemos lo esencial del juego, la solidaridad y la unidad que encarna. Es por eso por lo que aman el fútbol".