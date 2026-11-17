En las últimas horas se conoció a través de las redes sociales un pedido de los familiares de Norberto Peluffo, quien es un hombre reconocido del fútbol colombiano, por su trayectoria como jugador profesional en la década de los 80 y 90 y también como entrenador de un buen número de clubes de nuestro país.

De esa forma, la solicitud para las personas que quieran ayudar es la de donar sangre O+ en los Laboratorios Higuera Escalante, en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, donde reside el popular 'Mono'.

Publicidad

Los quebrantos de salud de Peluffo se presentaron en el primer semestre de 2026 y desde hace más de 6 meses los médicos le vienen realizando tratamiento para encarar la enfermedad que padece.

Publicidad

En los momentos en los que el exjugador ha aceptado hablar de su actualidad, solamente ha referido que se encuentra con "fe en Dios" en poder salir adelante en medio del trance que esto ha significado en su vida.



Familia del exjugador del Atlético Bucaramanga, Norberto Peluffo, piden urgentemente donación de sangre por su delicado estado de salud #VocesySonidos pic.twitter.com/lx6bje4Lm5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 16, 2026

Hay que recordar que el santandereano, de 67 años, es un colaborador en su calidad de técnico invitado a las transmisiones de eventos como mundiales de fútbol, eliminatorias, Copas América y torneos sudamericanos del Gol Caracol. Con su estilo directo, el otrora volante de Millonarios, Nacional y América ha participado junto al equipo que dirige Javier Hernández Bonnet durante muchas competiciones.

Publicidad

Además de eso, Peluffo también es panelista del programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu, en el que comparte debate y análisis con los profesores Javier Castell y Nelson Gallego, en la franja de las 12 del día.

Desde este espacio deseamos una pronta recuperación para Norberto Peluffo, un personaje abierto, amable, con don de gente y que siempre sale con un apunte curioso o anécdotico en medio de sus actividades ligadas con el análisis de fútbol en Gol Caracol.