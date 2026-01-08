Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Cuesta y Andrés Gómez tienen nuevo compañero en Vasco da Gama; era objetivo de Nacional

Carlos Cuesta y Andrés Gómez tienen nuevo compañero en Vasco da Gama; era objetivo de Nacional

El 'gigante da Colina' anunció la contratación de un nuevo jugador colombiano para esta temporada, el cual acompañará a Cuesta y Gómez en el club. Llega procedente del fútbol mexicano.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 8 de ene, 2026
Vasco da Gama recibirá a un nuevo colombiano en sus filas
Vasco da Gama recibirá a un nuevo colombiano en sus filas
Foto: AFP

