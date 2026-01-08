Carlos Cuesta y Andrés Gómez tienen nuevo compañero en Vasco da Gama; era objetivo de Nacional

Johan Rojas fue confirmado oficialmente como nuevo jugador de Vasco da Gama. El volante dejó Monterrey, para ir al club brasileño que jugará la Copa Sudamericana esta temporada. Será el tercer colombiano en el equipo, junto a Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, quienes son piezas clave en el esquema del 'gigante da Colina'.

A través de su cuenta de X, Vasco anunció el arribo del jugador de 23 años. "Vasco da Gama anuncia que ha llegado a un acuerdo con el centrocampista ofensivo Johan Rojas. El jugador aterrizó en Río de Janeiro en la madrugada de este jueves (8) para realizar los exámenes médicos y luego proceder con los trámites burocráticos para ser anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Gigante da Colina". El mediocampista disputó la última temporada con el Necaxa mexicano, al que llegó cedido procedente de Monterrey. Con la casaca de los 'electricistas', disputó 31 juegos, con un registro de dos goles y dos asistencias. En cambio, con los 'rayados', estuvo en cancha en 22 ocasiones, en las que anotó tres tantos y dio un pase para un gol de sus compañeros.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o meia-atacante Johan Rojas.



O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (8) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como… pic.twitter.com/c4yevOzNfZ — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 8, 2026

El antioqueño se formó en el fútbol colombiano con Equidad, ahora conocido como Internacional de Bogotá, con el que brilló en varios partidos y fue vendido a la Liga MX para que creciera en su carrera. A su llegada a suelo 'manito', no pudo consolidarse en Monterrey, por lo que fue prestado a Necaxa, con el que alternó entre titularidades y suplencias. Hace un tiempo se habló de que Atlético Nacional estaba interesado en sus servicios, pero ahora arribará a un club que fue protagonista en el balompié brasileño en la última temporada, al llegar a la final de la Copa de Brasil, la cual perdió pero que antes dejó en el camino a grandes de ese país como Botafogo y Fluminense.



Johan Rojas, en su etapa en Necaxa - Foto: Hector Vivas/Getty Images

En el Brasileirao 2025, el cuadro blanquinegro ocupó la posición 14 de la tabla, con 45 puntos, producto de 13 victorias, seis empates y 19 derrotas, resultados que le dieron la última plaza para la Copa Sudamericana. En el 'gigante da Colina', Rojas se encontrará con los también colombianos Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, quienes terminaron el año como titulares inamovibles en la nómina dirigida por Fernando Diniz. Por lo tanto, la directiva del conjunto de Rio de Janeiro confia en el talento de nuestro país, así que esperarán que el 'cafetero' siga la estela de sus compatriotas y demuestre un gran nivel. Su debut se podría dar el próximo jueves, en la primera fecha del campeonato carioca contra Maricá en condición de local, en el estadio Sao Januario.