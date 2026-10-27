Daniel Torres y sus 400 partidos profesionales; "si juegas para hacerte rico es difícil permanecer"

A sus 36 años, Daniel Torres sigue consolidándose como uno de los grandes referentes en nuestro fútbol, mostrándose vigente en Independiente Santa Fe; con quien volvió a coronarse campeón en su regreso al equipo, además de ser pieza clave en las destacadas campañas de los últimos semestres.

Reflejo de su impecable trayectoria, son sus números, que siguen hablando por sí solos; así como el reciente registro que alcanzó como futbolista profesional, llegando a los 400 partidos oficiales.

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Y justamente, para hablar de este destacado hito, el mediocampista de Santa Fe charló en exclusiva con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', para referirse lo que ha sido su carrera y más. "Llegar a los 400 partidos es una honra que uno puede recibir también, el poder participar en esa cantidad de juegos, creo que a veces uno no es consciente que es la cifra y de lo privilegiado que uno puede ser", indicó de entrada el 'cabezón'.

Siempre será un privilegio verte representar estos colores con tanto orgullo 🦁❤️



¡Felices 400 partidos, Dani 🇮🇩☝🏻! pic.twitter.com/FpCb9cWqHv — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 22, 2026

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"En el fútbol tienen que darse muchas cosas para que uno pueda llegar a esas cifras y una de ellas, es que he contado también con la bendición de Dios, de no tener lesiones y siempre estar disponible para ser convocado y poder disfrutar de cada uno de ellos. Yo creo que el vivir también para la profesión, es algo que es importante", agregó Daniel Torres.



¿Cuáles son las claves para perdurar y mantenerse tantos años, tantos partidos?

"Siempre, obviamente en mi vida, lo he vivido así a través de la fe, entendiendo que primero lo dispone Dios, si dentro de su propósito y voluntad está, pues ahí estaremos. Pero también entiendo que, aparte de una preparación y un cuidado, eso me ha ayudado en muchas ocasiones a poder estar y disfrutar de cada una de las temporadas que he podido jugar. Tanto cuerpos técnicos como dirigentes también me han dado la oportunidad de representar y disfrutar a cada uno de los equipos".

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¿El fútbol todavía le enciende su chispa interior?

"Sigo disfrutando el fútbol, no me muevo tanto por las emociones, hay días que estas motivado, pero también días en los que te quieres quedar en casa. Hay compromiso y miro que tengo la oportunidad de poder jugar al fútbol, y estar en un club que amo, que puedo disfrutar de esto".

Daniel Torres, mediocampista de Independiente Santa Fe, en un partido de la Liga BetPlay Archivo de Colprensa

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¿Ser futbolista tiene sus privilegios?

"Disfrutar del fútbol y vienen cosas que en otra profesión no puedes hacerlo. Si juegas al fútbol por hacerte rico y tener fama, es difícil permanecer en el tiempo y sostenerse".