Jorge Soto y la clave en los penaltis; "no me gusta cambiar sobre la carrera la decisión"

Jorge Soto se ha convertido en uno de los protagonistas de Águilas Doradas gracias a una particularidad que no suele ser habitual en el fútbol: su capacidad para convertir penaltis en los últimos minutos de los partidos. El arquero ha marcado desde los once pasos frente a Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, dos anotaciones que han llamado la atención y que reflejan la confianza con la que asume esta responsabilidad.

En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el guardameta explicó cómo se prepara mentalmente para ejecutar estos cobros, qué hace para controlar la presión y por qué prefiere mantener su decisión inicial antes de rematar. Soto dejó claro que su método se basa en la tranquilidad, la concentración y la confianza en el trabajo previo.

Publicidad

"En mi caso, en particular, no me fijo en el minuto del partido, no me fijo en el resultado, no le pongo cuidado si es para hacer líderes o para entrar a los ochos, porque ya bastante presión tengo con ser un arquero que va a cobrar un penal más en el partido contra Bucaramanga, que era mi primer penal, digamos que durante un partido de 90 minutos. Lo que hago es respirar, bajar las pulsaciones y confiar en lo que he practicado anteriormente", explicó.

Publicidad

El arquero también señaló que el procedimiento del VAR le ha permitido disponer de tiempo adicional para organizar sus ideas antes de ejecutar. "Particularmente, los dos penales que he cobrado han sido por llamado del VAR, entonces desde ese momento estoy pensando en qué voy a hacer. Entonces tengo tiempo para pensar en cómo voy a ejecutar. Tomo agua. Ese tiempo y ese espacio me han servido para estar más enfocado", agregó.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Uno de los aspectos que más destacó el guardameta es que no acostumbra modificar su elección cuando ya está frente al balón. "Realmente no me gusta cambiar la decisión sobre la carrera, porque considero que darle espacio a la duda no es conveniente. Por lo general, yo tengo la decisión tomada. No soy capaz de hacer eso que hacen muchos expertos de esperar a que el arquero se mueva; no es mi forma de patear", afirmó.

Publicidad

Soto también reconoció la dificultad de su doble función: "Atajar es más difícil y por eso es menos probable, según las estadísticas. Así lo demuestran, pero ser un arquero que cobra un penal es muy difícil".

Finalmente, comparó la presión de los cobradores con la de los guardametas en una tanda y explicó que las provocaciones no suelen desconcentrarlo. "La presión es diferente para los jugadores que para el arquero; el jugador solo tiene un cobro. Yo tengo cinco para atajar. Depende de qué pase en el primer cobro. No creo mucho en la teoría de que el que empieza pateando gana la serie", concluyó.