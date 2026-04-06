Deportes Tolima vs. Universitario EN VIVO: hora y dónde ver el partido por la Copa Libertadores

El Deportes Tolima recibirá este martes al Universitario en un partido en el que colombianos y peruanos apuntan a empezar con pie derecho su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde comparten el Grupo B con Nacional de Montevideo y el chileno Coquimbo Unido. El encuentro del martes se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, a donde los colombianos llegan tras haber eliminado en las fases preliminares del torneo al Deportivo Táchira y al chileno O'Higgins.

El equipo de Ibagué, dirigido por Lucas González, es tercero de la liga colombiana, con 27 puntos, y acumula siete partidos sin perder en todos los torneos, de los cuales ganó cuatro y empató tres. Ante el Universitario, el equipo vinotinto y oro espera alargar su racha y para ello contará con su nómina estelar, que incluye al portero brasileño Neto Volpi, al centrocampista Sebastián Guzmán, al creativo Juan Pablo Torres y al atacante Luis Sandoval.

El entrenador González aseguró que el del martes "va a ser un partido que, desde lo táctico" sabrán cómo enfrentarlo porque ya han jugado contra "equipos con línea de tres y carrileros", que es como se prevé que plantee el juego su rival.

"Ahora recuperaremos a los jugadores y afinaremos el plan. Estoy seguro de que el martes estaremos listos para competir e intentar ganar", dijo González tras el empate 2-2 del sábado contra Independiente Santa Fe. Por su parte, el equipo limeño, dirigido por el español Javier Rabanal, viene motivado tras vencer 1-0 al Alianza Lima en el Superclásico peruano y es cuarto en el Torneo Apertura.



Tras haber perdido 3-1 con Los Chankas el pasado 8 de marzo, la U vive un buen momento con dos victorias y un empate en la liga de su país, algo que tratará de mostrar con su juego en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro. El club peruano viajará este lunes a Ibagué con una nómina que, posiblemente, incluya a todos los futbolistas que jugaron contra Alianza Lima.



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Por consiguiente, el próximo desafió al cual se enfrentara el equipo 'tolimense' será este martes 7 de abril, en condiciones de local, frente al Club peruano Universitario de Deportes por la fase de grupos del torneo de la Copa Libertadores.

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El encuentro tiene como horario de apertura para Colombia las 9:00 de la noche y se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro en la ciudad de Ibagué. El partido se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia en ESPN y en la plataforma de 'streaming' de Disney+. Además, en nuestro portal de www.golcaracol.com encontrará las jugadas más importantes, los golazos y las declaraciones de los protagonistas.

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Entre ellos figuran el portero chileno Manuel Vargas; los defensores argentinos Caín Fara y Matías di Benedetto; el volante brasileño Miguel, y los atacantes Andy Polo y Alex Varela. La última vez que los colombianos y peruanos se enfrentaron fue en octubre de 1997, en los cuartos de final de la extinta Copa Conmebol, en un partido disputado en Lima que ganó la U por 2 a 0. Sin embargo, en la ida de esa serie el que se impuso fue el Tolima con una victoria 1-0 en casa.