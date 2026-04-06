Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA VS. ECUADOR, EN VIVO
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Deportes Tolima vs. Universitario EN VIVO: hora y dónde ver el partido por la Copa Libertadores

Deportes Tolima vs. Universitario EN VIVO: hora y dónde ver el partido por la Copa Libertadores

El equipo pijao, Deportes Tolima, comenzará su camino en la Copa Libertadores 2026 frente a un duro rival peruano, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
Comparta en:
Deportes Tolima vs. Club Universitario
Deportes Tolima vs. Club Universitario; Copa Libertadores
Colprensa/ Cuenta Oficial de X del Club

Publicidad

Publicidad

Publicidad