Desafortunado error en la previa de partido de Real Madrid; confundieron a un jugador en homenaje

El Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, pidieron disculpas por un error cometido en un vídeo proyectado en la Asamblea General Ordinaria del club, cuando entre las personalidades fallecidas confundieron al jugador del Elche, André Silva, con el hermano de Diogo Jota.

"El Real Madrid C.F. pide disculpas al Elche C.F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", publicó el club en su cuenta oficial en 'X'.

Durante la Asamblea General, el propio Florentino Pérez quiso expresar las disculpas antes de responder a las preguntas de los socios tras el informe del presidente como primer punto del orden del día. El presidente lamentó un "error humano" en la confusión de los dos futbolistas.



El Real Madrid rendía un emotivo homenaje a Diogo Jota, jugador del Liverpool, y a su hermano, André Silva. Sin embargo, cuando la pantalla gigante del pabellón mostró la imagen destinada a ilustrar al hermano del futbolista portugués, apareció erróneamente la fotografía de André Silva, actual delantero del Elche C.F.

La confusión resultó especialmente irónica y comentada debido a la coincidencia del calendario deportivo: el Real Madrid se enfrenta precisamente al Elche esta misma tarde del domingo, en el marco de la jornada 13 de LaLiga.

La presencia de la imagen del rival en la pantalla de los obituarios generó murmullos inmediatos entre los asistentes y no tardó en saltar a las redes sociales, donde los usuarios señalaron la gravedad del desliz.

Si bien el homenaje buscaba ser un gesto noble hacia la memoria de Diogo Jota y su familia, la confusión de identidades terminó desviando la atención mediática hacia el error técnico. El club blanco espera ahora pasar página en el terreno de juego, donde los de Xabi Alonso buscarán los tres puntos frente a un Elche cuyo delantero, involuntariamente, se convirtió en protagonista de la mañana en España.