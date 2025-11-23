Síguenos en:
Gol Caracol  / Presidente del Real Madrid anunció millonaria demanda a la UEFA; todo por la Superliga

"Estamos en igualdad de condiciones que la UEFA. Nadie nos puede amenazar, los clubes somos libres", dijo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, este domingo.

Por: EFE
Actualizado: 23 de nov, 2025
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
