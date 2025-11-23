Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Independiente Medellín vs. Atlético Nacional por Liga BetPlay 2025-II

A qué hora juega HOY Independiente Medellín vs. Atlético Nacional por Liga BetPlay 2025-II

Este domingo se vivirá una nueva edición del clásico paisa entre el Medellín y Atlético Nacional. El 'poderoso' comenzó con una derrota el cuadrangular A, mientras que su rival logró un triunfo.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Independiente Medellín vs Atlético Nacional
Independiente Medellín vs Atlético Nacional
Fotos: X/@DIM_Oficial y @nacionaloficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad