A qué hora juega HOY Independiente Medellín vs. Atlético Nacional por Liga BetPlay 2025-II

Este domingo, el clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional no es solo una cita con la historia, sino un choque crucial en el cuadrangular A de la Liga BetPlay 2025-II. Ambos equipos llegan con ambiciones muy concretas, sustentadas por su rendimiento en la fase regular y su posición en la tabla final.

Tras la fase de 'todos contra todos', Medellín se coronó como líder con 40 puntos, habiendo sumado 12 triunfos, 4 empates y solo 4 derrotas; lo que le otorgó una diferencia de gol de +18. Por su parte, Atlético Nacional finalizó tercero con 37 puntos, con un registro de 10 victorias, 7 empates y 3 derrotas, y una diferencia de gol de +14.

Estos números no solo reflejan un buen desempeño regular, sino que marcan el pulso para el cuadrangular: Medellín parte con ventaja deportiva (punto invisible) por haber sido el mejor de la fase regular, lo que puede ser clave en caso de igualdad final.



En el sorteo de los cuadrangulares, Medellín y Nacional quedaron emparejados en el grupo de la muerte con Junior de Barranquilla y América de Cali. El verde mostró fortaleza desde el principio superando a América en casa y colocándose como líder del grupo con 3 puntos, mientras que Medellín aún no suma unidades, tras caer en el estadio Metropolitano con el cuadro 'tiburón' 1-0.

El duelo entre los dos reflejará no solo la rivalidad tradicional, sino también una lucha táctica y estratégica por la cima del grupo. Medellín, apoyado en su regularidad y en la ventaja invisible, buscará explotar su condición para consolidarse. Nacional, por su parte, tratará de romper esa ventaja desde el arranque, imponiendo su ritmo y evitando que el local marque el rumbo.

Medellín y Nacional en el juego más reciente que tuvieron Colprensa

Para los hinchas del 'poderoso', el partido es una oportunidad para retomar el rumbo en la Liga y demostrar que tiene todo para llegar a la final. Para los 'verdolagas', es la gran ocasión para demostrar que su remate de temporada no fue solo regularidad, sino ambición real de título.

Con todo esto en juego, el clásico paisa de este domingo se perfila como un choque decisivo para el cuadrangular A: no solo por el orgullo, sino por el destino del grupo.



A qué hora juega HOY Independiente Medellín vs Atlético Nacional por Liga BetPlay 2025-2

El partido entre el DIM y Atlético Nacional se disputará a las 5:45 de la tarde y podrá observarse a través del canal que transmite el fútbol colombiano.

El partido entre el DIM y Atlético Nacional se disputará a las 5:45 de la tarde y podrá observarse a través del canal que transmite el fútbol colombiano.