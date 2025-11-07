Desaire monumental de Mohamed Salah con antigua figura de Liverpool, ¿hará lo mismo con Luis Díaz?

El duelo entre Real Madrid y Liverpool, por la Champions League, dejó un auténtico partidazo para enmarcar en los libros de historia del torneo más importante de clubes en el mundo.

Sin embargo,también dejó polémica y ‘picante’, con Mohamed Salah con principal protagonista, haciéndole el ‘feo’ a un exjugador del cuadro ‘red’, con quien compartió cancha, camerino y más.

Y es que, al parecer al egipcio no le gustó ni ‘cinco’ que Alexander Arnold haya dejado las toldas del equipo de Anfield para la presente temporada, cambiando de bando rumbo al Real Madrid de España.

Paradójicamente, ambos futbolistas se enfrentaron solo semanas después de su despedida en Champions League, en uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la competencia como lo es el Liverpool vs. Real Madrid.

Sin embargo, pese a la rivalidad que existía en el campo, se esperaba que fuera de él tanto Salah como Arnold se dieran la mano o un abrazo para recordar su amistad, que un día surgió y fortaleció en Anfield.

No obstante, eso parece haber quedado en tiempos pasados y, al finalizar el encuentro que ganó por 1-0 el equipo inglés, cuando el egipcio e inglés se cruzaron en la cancha; Salah lo esquivó sin darle si quiera un saludo a Alexander. Este hecho quedó grabado en un video que se viralizó en las redes sociales rápidamente, hasta volverse tendencia.



¿Mohamed Salah hará lo mismo con Luis Díaz?

Es claro que, teniendo en cuenta toda la polémica que se armó durante el tiempo en el que jugaron Salah y 'Lucho' juntos en el Liverpool; hay mucha incertidumbre referente a lo que pueda pasar cuando ambos se reencuentren en el terreno de juego.

Lamentablemente, todavía no hay fecha confirmada para ese partido, que podría darse en 2026, en dos años o, incluso, puede que ese partido nunca llegue.

Las opciones son amplias, pues, clasificando los dos a las finales de la Champions League, para la segunda mitad de temporada el egipcio y guajiro podrían verse las caras en algunas de las llaves. Sin embargo, no es la única posibilidad, pues en el ámbito internacional también hay puertas abiertas.

Mohamed Salah y Luis Díaz, jugadores del Liverpool FC, de Inglaterra. Foto: Pantallazo de ESPN.

Podría ser en algún duelo de fogueo programado, previo al inicio de la Copa del Mundo o en el mismo certamen mundialista, que el próximo año se realizará entre México, Estados Unidos y Canadá.

De todas maneras, habrá que ver si Luis Díaz y Mohanmed Salah vuelve a cruzar sus amigos, para ver cuál es la reacción de ambos.

