Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Dios es justo, el rescate es mágico. Ante las dificultades, América se ha sabido sobreponer"

"Dios es justo, el rescate es mágico. Ante las dificultades, América se ha sabido sobreponer"

América se impuso 0-2 al Boyacá Chicó en Tunja, triunfo que le permitió instalarse parcialmente en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2025
La formación titular de América de Cali en su visita al Boyacá Chicó por la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

