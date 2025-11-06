"Dios es justo, el rescate es mágico. Ante las dificultades, América se ha sabido sobreponer"

América de Cali logró un valioso triunfo 0-2 sobre Boyacá Chicó que les permitió a los ‘diablos rojos’ soñar con estar en las finales de la LigaBetPlayII-2025. Los dirigidos por David González llegaron a 26 puntos y cierran parcialmente el grupo de los ochos clasificados.

Luego del compromiso en La Independencia de Tunja, el ‘profe’ Álex Escobar, quien dirige en la raya ante la imposibilidad de González, generó sus sensaciones de lo que el desempeño de sus pupilos. Aseguró que fueron justos ganadores.

América se impuso a Chicó en Tunja en partido de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

“Dios es justo. Creo que este equipo tuvo un traspiés en la fecha pasada de la Copa contra Nacional y se repuso con ganas, con humildad, con buena planificación de juego y con un grupo que está unido”, precisó de entrada Escobar.

A continuación, agregó: “Acá es una plaza muy difícil, es el primer equipo que gana en este semestre acá, eso demuestra que las cosas se están haciendo de buena manera, que hay un grupo unido y ganas de lograr el objetivo, hoy se dio un paso importante que estar entre los ocho.Hoy (jueves) fuimos justos ganadores ante un rival que es complicado, una cancha difícil".



Otras declaraciones tras Chicó 0-2 América de Cali

- ¿Cómo toma el equipo este buen momento?

“El rescate es mágico porque este equipo ante las dificultades se ha sabido sobreponer y creo que hoy se ha demostradoqueAmérica está con la mentalidad absolutaque es el objetivo primeriodeestar en el grupo de los ocho,dimos un paso importante de estar ahí. Ahora es consolidarnos en los dos partidos que nos quedan, que son dos finales, para poder asentarnos en lo que queremos, que es llegar a la final del fútbol colombiano”.

- ¿Qué hay que ajustar para mantenerse en los ocho?

“Las tuercas todos los días se aprietan porque un carro no puede andar con las tuercas desajustadas. Hay seguir con los pies en la tierra, seguir creyendo, teniendo fe y esperanza en que el equipo va a lograr lo que todos anhelamos que es la clasificación y pelear un campeonato. Hoy sacamos el arco en cerco, bien en lo colectivo”.



¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Liga BetPlay II-2025?

Será este domingo 11 de noviembre cuando reciban en el Pascual Guerrero al Unión Magdalena. El compromiso es válido por la jornada 19 del presente campeonato y tendrá como horario las 6:20 de la tarde.