Los jugadores colombianos siguen presentes en mercado de fichajes; el último movimiento en España

El volante colombiano Daniel Luna jugará la próxima temporada en la SD Huesca, tras la cesión que se va a hacer en las próximas horas por parte del Mallorca al club oscense.

El caleño, de 22 años, fichó por el Mallorca en 2023, pero siguió cedido en Cali. Tras jugar con el conjunto filial del Mallorca, fichó por el Mirandés, en febrero de 2024, y posteriormente fue cedido al Cartagena, todos equipos de la Segunda División española.

Daniel Luna, internacional Sub-20 con la Selección Colombia, es un jugador que se mueve por los extremos, algo que le hacía falta al Huesca, en especial por la banda derecha. El Mallorca ha ampliado su contrato hasta 2028 y lo ha cedido al equipo oscense para que se siga fogueando en la Segunda División.

Daniel Luna, celebrando un gol con Selección Colombia AFP

La carrera de Daniel Luna

Luna es un mediocampista ofensivo, de 22 años, canterano del Deportivo Cali, que jugó 47 partidos en ese club, en los que anotó cinco goles y dio dos asistencias.

Luego, fue a Mallorca, club en donde tuvo participación en ocho partidos entre el equipo principal y la filial B. De ahí, fue a Mirandés, en los que sumó 105 minutos repartidos en nueve compromisos, y después tuvo un paso por el Cartagena de España, club en el que estuvo en 17 partidos y en los que aportó tres goles y una asistencia. Números que ahora lo llevarán al Huesca, con el objetivo de asentarse en el fútbol europeo.

El jugador 'cafetero' brilló en el Sudamericano Sub-20 del año 2023 que se disputó en nuestro país, en el que fue una de las figuras de la Selección Colombia. En ese torneo, el volante anotó un gol contra Paraguay, que permitió el empate de su equipo. Con la 'tricolor' juvenil, Daniel Luna ha jugado 23 partidos, en los que ha convertido 3 goles y ha brindado 2 asistencias.