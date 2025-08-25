Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Los jugadores colombianos siguen presentes en mercado de fichajes; el último movimiento en España

Los jugadores colombianos siguen presentes en mercado de fichajes; el último movimiento en España

Desde el 'viejo continente' precisaron que este jugador colombiano cambió de equipo, con la firme intención de seguir acumulando minutos. ¡Entérese de quién se trata!