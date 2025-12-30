Desde Real Madrid no se pusieron con rodeos: sus primeras peticiones para el 2026

Con un mensaje de autocrítica, como el lanzado por Thibaut Courtois asegurando que el 2025 deja "una espina clavada" por la ausencia de éxitos, los jugadores del Real Madrid pidieron al 2026 "salud" y "títulos" que celebrar con el madridismo.

"Pido felicidad para todo el mundo, salud y títulos para el Real Madrid, porque si ganamos títulos la gente va a ser feliz", aseguró Kylian Mbappé tras el entrenamiento a puerta abierta celebrado en el estadio Alfredo di Stéfano, en Valdebebas.

"Siempre es un placer, para mí es la segunda vez que puedo ver a todo el mundo aquí felices acabando el año. Es un placer jugar para el Real Madrid, siempre disfrutar del momento del presente y dar alegrías a todos los niños", añadió Mbappé en Real Madrid Tv.

Courtois lanzó un mensaje más crítico en su balance del año que se cierra. "Han sido muchas paradas por mi parte, pero 2025 no ha habido trofeos y es una espina clavada que deja el año. Queremos devolver la alegría a la afición en 2026. Es muy importante para ello ganar trofeos", marcó.



"La exigencia viene con el Real Madrid. No podemos permitir otro año sin ganar un trofeo. Al año nuevo le pedimos seguir ganando como equipo", afirmó.

Fue un deseo compartido por todos los jugadores del Real Madrid. "Ojalá lleguen títulos. Los fans merecen un gran año. El 2025 ha sido un poco flojo, en el nuevo año queremos títulos", dijo Jude Bellingham. "Hay que ganarlo todo para seguir viendo la felicidad de hoy en la gente y poder celebrar títulos en La Cibeles", añadió Fede Valverde. "Si pido un deseo es la Shampioons para poder celebrar con toda la afición", expresó el canterano Gonzalo García.

"Hay muchísimas cosas que mejorar, somos un equipo con mucho margen de mejora, llevamos poco tiempo juntos y lo mejor está por venir. Esperamos un 2026 lleno de alegrías, salud para todos y que venga lleno de títulos y buen ambiente que es la clave para lograrlos", deseó Dani Ceballos.

Para algunos jugadores como Dean Huijsen y Álvaro Carreras fue su primer entrenamiento de puertas abiertas en el Real Madrid.

Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, figuras del Real Madrid, celebran un gol en La Liga de España AFP

"Es muy especial que la gente pueda venir a vernos y, sobre todo, para los niños durante las fiestas. Al 2026 le pido muchos trofeos y si podemos empezar con la Supercopa sería lo mejor posible. Vamos a por ello", dijo Huijsen.

"Es una locura, agradezco que vengan a apoyar en un día de Navidad. Es un momento muy importante y seguimos trabajando para ganar títulos. Doy las gracias por como me han acogido desde el primer día la afición y mis compañeros. Hay que seguir trabajando para que vaya todo bien", reconoció Carreras.

Pese a que el 2025 no dejó éxitos para el Real Madrid, será un año inolvidable para canteranos como Raúl Asencio y Gonzalo, que dieron el salto, para quedarse, al primer equipo.

"Es muy bonito despedir así el año, sentir el calor que nos transmiten en entrenamientos que no están acostumbrados a venir a ver. Desde el minuto uno que estoy en el primer equipo la afición ha sido increíble, la he notado muy cerca y no lo esperaba para nada. Estoy muy agradecido. Al 2026 le pido salud, que es lo más importante, y, a nivel deportivo, títulos y seguir creciendo como futbolista y como persona", dijo Asencio.

"Es muy especial compartir este momento con todos los niños en Navidad. Hago un balance bastante positivo del año. Desde el gol en Leganés en Copa del Rey todo fue hacia arriba y estoy contento por ello. Estoy muy feliz por cumplir el sueño de ser jugador de la primera plantilla del Real Madrid y espero que el 2026 sea un gran año", deseó Gonzalo.