Gol Caracol  / Revelan nueva camiseta del Real Madrid: blanca con verde y rosado, mezcla nunca antes vista

Revelan nueva camiseta del Real Madrid: blanca con verde y rosado, mezcla nunca antes vista

Se tata de la indumentaria principal para la temporada 2026-2027, que se conoció de manera anticipada y que está causando debate entre los seguidores del club.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 26 de dic, 2025
Real Madrid: nueva camiseta del tendrá verde y rosado.jpg
Nueva camiseta del Real Madrid tendrá verde y rosado.
Foto: Real Madrid.

