Revelan nueva camiseta del Real Madrid: blanca con verde y rosado, mezcla nunca antes vista

El Real Madrid de España de jacta de ser uno de los equipos más grandes del mundo, motivo por el que cualquier alteración en la tradición de su camiseta es motivo de polémicas y controversia.

Por ello, la filtración de las nuevas prendas de la escuadra ‘merengue’ ha dividido opiniones entre propios y extraños a pesar de que el color blanco se mantiene como predominante, pues este se combina con elementos verdes y rosados.

Las primeras imágenes del novedoso diseño dejan ver una mezcla inédita en el vestuario de los ‘madridistas’, ya que según medios internacionales, como TyC Sports, “se rompe con la estética del club”.



Filtran nueva camiseta del Real Madrid

La prenda que portarían estrellas como la colombina Linda Caicedo o el francés Kylian Mbappé tiene en verde en el borde del cuello y de las mangas, así como en las marcas publicitarias. A su vez, las clásicas 3 franjas que van sobre los hombros son rosadas.

Se trata de una mezcla osada si se tiene en cuenta que en el pasado ya había sido incluido el tono rosado en el uniforme titular, pero no el verde, que solo había aparecido en equipaciones alternativas, con lo cual se pretende dejar atrás la acostumbrada sobriedad de los ‘merengues’.



No obstante, se trata de una propuesta preliminar que seguramente podrá sufrir modificaciones de acá a su lanzamiento oficial, pues se espera que sea utilizada por las plantillas masculinas y femeninas después del Mundial 2026; es decir, en el segundo semestre del año.

Por ahora, los madridistas seguirán jugando de blanco, negro y amarillo, traje con el que cerraron 2025 como segundos en la tabla de posiciones en la Liga de España, a 4 puntos del Barcelona, y en la séptima casilla de la clasificación general de Champions League, a 6 unidades del líder: Arsenal de Inglaterra.

Bajo este panorama, el Real empezará 2026, siendo local frente al Betis en partido programado para el domingo 4 de enero y válido por la fecha 19 de la liga local, ya que el jueves 8 de enero siguiente –en Yeda, Arabia Saudita– el rival será el Atlético de Madrid por una de las semifinales de la Supercopa de España, la otra llave medirá al Barcelona con el Athletic de Bilbao.