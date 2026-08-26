"Santa Fe va partido a partido en Sudamericana, ahora el favorito es Vasco da Gama"

El colombiano Independiente Santa Fe se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al superar 8-7 en los penales al argentino River Plate, luego de igualar 1-1 en el desquite de los octavos jugado este miércoles en el estadio Monumental en Buenos Aires.

Sebastián Driussi (51') anotó el gol de River, pero el uruguayo Franco Fagúndez (80', de penal) estableció el empate para el conjunto cafetero, lo que forzó el desempate desde los once metros, ya que habían igualado 0-0 la semana pasada en la ida en Bogotá, en una serie postergada una semana por el terremoto que asoló a Colombia.

Y al final del compromiso, el entrenador Pablo Repetto atendió las preguntas de los periodistas y se refirió con respecto a lo reñida de la serie y la definición contra los famosos argentinos.

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"Fue una serie muy dura, sabíamos que iba a ser así, ellos eran los favoritos, con su cancha, con su gente y Santa Fe tuvo el mérito de trabajar el partido, tuvimos que defender cerca a nuestro arco y sabíamos que en la medida en que podíamos estar en partido, íbamos a tener la chance. Así, seguimos compitiendo, defendiendo nuestro arco, con la posibilidad del empate que lo logramos y en la tanda de penaltis estuvo de nuestro lado", expresó inicialmente el timonel de los 'cardenales'.



Otros conceptos de Repetto, luego de la victoria de Santa Fe sobre River Plate en Argentina

Alegría para Colombia

"Lo más lindo que hay para cualquier persona es hacer feliz a otra persona, estamos felices con toda la gente que hoy disfruta, lo sucedido en el país lo siento también (por el terremoto), los jugadores antes del partido sentían que hoy era la posibilidad de aportar un granito de arena, el club lo hizo también con sus acciones de recibir donaciones (para los damnificados). Y la verdad, eso nos llena de orgullo".

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La dura tanda de penaltis

"Habíamos perdido una tanda de penaltis, el club había perdido antes también, a mí se me fueron dos finales en penaltis y otra más; pues no...Hoy se dio, a mí no se me había dado, en esto no es que no haya una receta para lograrlo. Mira, que en la última el golero de ellos (Beltrán) que había sido fundamental, lo falla. El fútbol tiene esas cosas, la suerte estuvo de nuestro lado, porque peleamos, porque hicimos el desgaste, aguantamos, ahora toca disfrutar y mirar el futuro".

Lo que viene en Sudamericana

"Santa Fe va partido a partido, nosotros no llegamos a la serie como favoritos y ahora el favorito es Vasco da Gama, aunque no tanto como River Plate. Este triunfo se lo quiero dedicar a Kevin Balanta, que tuvo una lesión de cruzado, a Mosquera Marmolejo, que se lesionó previo a River Plate. Hoy, los de atrás demostraron que están a la altura y tenemos otra serie con Vasco. Nosotros vamos a pelearla".